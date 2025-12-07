Daphne Cañizares, pareja de Dani Carvajal: "Me enamoré de Carvajal por su madurez, su forma de ser y su sentido de humor"

Dani Carvajal está viviendo una época dorada en el Real Madrid, donde además ejerce como primer capitán del primer equipo. Alejado de los terrenos de juego, el lateral derecho está casado con Daphne Cañizares y juntos tienen dos hijos: Martín y Mauro.

Hace unos días, la pareja concedió una entrevista al medio de comunicación 'Vanitatis' para hablar sobre su vida privada y cómo es su relación personal con Carvajal, entre otros temas.

La empresaria reveló qué fue lo que la hizo enamorarse del jugador del Real Madrid: "Su madurez, su forma de ser, su sentido del humor, su mirada… todo. Y en la actualidad, verle ejercer de padre con tanto amor y presencia me llena el corazón".

No han sido años fáciles para la pareja, ya que han tenido que sufrir las lesiones de Carvajal. "Es complicado, ver sufrir a tu marido es muy difícil. Pero siempre intentamos mantenernos positivos y que toda la energía vaya a su recuperación", comentó a 'Vanitatis'.

"Las lesiones forman parte de la vida deportiva de los futbolistas. Son situaciones fortuitas que pasan, la vida es así. Por eso intento mantenerle siempre positivo y que no se rinda nunca. No hay que verlo como una desgracia, desgracias son otras cosas", aseguró.

Dani Carvajal y Daphne Cañizares en un evento en Madrid / EFE

Dejó claro que Carvajal ya está en la recta final de su recuperación y tiene ganas de volver a rendir al máximo nivel: "Está muy bien, con ganas de verle competir. Detrás de una lesión hay muchísimo esfuerzo y trabajo".

Para que la llama del amor entre ambos no se apague, tiene la receta mágica para que todo continúe como el primer día: "Nos recordamos y demostramos todos los días lo que nos queremos y lo afortunados que somos de compartir nuestra vida juntos. Nos cuidamos y estamos el uno para el otro en todos los sentidos".