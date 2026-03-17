Daniela y Martina, hijas de Luis Figo: "Mi padre nos decía que iba a ser el número uno"

Luis Figo se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de su generación. Comenzó su carrera profesional en 1989 con el Sporting de Lisboa y, en 1995, con 22 años, fichó por el FC Barcelona, donde ganó dos Ligas y una Copa del Rey, consolidándose como estrella del fútbol español.

En el año 2000 protagonizó uno de los traspasos más comentados de la historia al unirse al Real Madrid, donde conquistó la Liga, la Supercopa de España y la Champions League. Más tarde continuó su carrera en el Inter de Milán, y en 2009, a los 37 años, se retiró del fútbol profesional.

Luis Enrique y Figo cuando jugaban en el Barça / Z. CZIBOR

Pero más allá de su éxito en el campo, Figo ha construido un sólido núcleo familiar junto a la modelo sueca Helen Svedin. Sus tres hijas, Daniela, Martina y Stella, crecieron en un entorno que mezcla disciplina, educación y creatividad, aprendiendo de sus padres la importancia de esforzarse y confiar en uno mismo.

Ahora, Daniela (Barcelona, 1999) y Martina (Madrid, 2002) han presentado Trunk, la nueva colección de bolsos de Louis Vuitton inspirada en los icónicos baúles de viaje de la marca francesa.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Daniela recuerda cómo su padre les enseñó a confiar en sus capacidades: "Algo que mi padre nos ha transmitido siempre es la importancia de confiar en uno mismo. Decía: 'Yo voy a ser el número uno', y lo fue. Con trabajo todo se consigue y la recompensa siempre está, aunque a veces las cosas no salgan como uno quiere, pero tú has dado lo mejor de ti y eso es lo que importa".

Martina añade que Figo también les inculcó respeto y humildad: "Nos enseñaron a tratar a todo el mundo por igual. No importa el ámbito, si quieres ser el mejor, tienes que pasar por mucha gente y a lo mejor esas personas, de alguna manera, vuelven a cruzarse en tu camino".

Ambas exploran su faceta creativa a través de redes sociales y colaboraciones con marcas de moda y lujo. Martina explica: "Es la parte más creativa de mi vida. En ciencia trabajas con los hechos y los datos, pero no trabajas la imaginación y esto me sirve para expresarme como soy a los demás. Es divertido y liberador".

Su relación con Louis Vuitton también refleja la importancia del legado familiar y la tradición: "Louis Vuitton hace muy bien eso de mantener el heritage de la compañía. Giran y cambian en su propio tiempo y estilo, pero, de una manera u otra, sigues reconociendo su sello. Es muy bonito eso de crecer, cambiar y reencontrarse, como en la vida", dice Martina.

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Para Daniela, lo esencial sigue siendo lo que se construye en familia: "Las relaciones, las memorias y las sensaciones que dejas en los demás son lo más importante". Y ambas declaran algo que siempre les ha enseñado su padre: "La familia es el verdadero lujo".