Daniela Blume se convierte en madre por segunda vez a los 40 años

Daniela Blume es una comunicadora española con muchos años de trayectoria, habiendo destacado especialmente en su momento por formar parte del programa 'Crónicas Marcianas'. Ahora, ha dado la sorpresa al haber dado a luz por segunda vez a sus 40 años.

Daniela Blume sigue ampliando su familia

Lo cierto es que todo el proceso del embarazo se ha dado con mucha discreción por parte de la presentadora. Tal es así, que solo lo dio a conocer públicamente una vez que ya había superado el quinto mes de gestación.

De igual forma, Blume tuvo un momento 'gracioso' con la conclusión del proceso del embarazo, y es que compartió una última fotografía con sus seguidores poco antes de ponerse de parto. Concretamente, solo hubo una distancia de tres horas entre el momento de la fotografía y el parto.

Esta no es la única 'sorpresa' de su vida que Daniela Blume ha llevado bastante en secreto estos últimos años. Sin ir más lejos, fue durante el pasado año que reveló haberse casado en secreto y, no solo eso, sino que también había sido madre por primera vez.

Desde principios de los 2000, Daniela ha sido un rostro muy conocido en España. Desde hacía unos años también había sido especialmente activa con proyectos propios en plataformas como OnlyFans, por lo que todas estas sorpresas realmente parecen indicar un cambio de rumbo en la vida de la comunicadora.

Más allá de Crónicas Marcianas, Blume también estuvo presente en algunos de los Reality Shows más famosos de España; programas tales como Gran Hermano VIP o Supervivientes gozaron de su participación años atrás.

Otra etapa de muchísimo éxito para Daniela Blume llegó con su presencia al frente de 'Anda Ya', un programa de radio juvenil que presentó junto a Uri Sabat. Fue uno de los programas de más audiencia del momento por su visión desenfadada.

Definitivamente, Daniela Blume ha entrado de manera muy clara en una nueva etapa vital. Solo queda desear que la comunicadora disfrute en paz de la vida familiar que ha formado a lo largo de los últimos años.