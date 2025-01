Daniela Blasco, una de las artistas favoritas del Benidorm Fest: "Ir a Eurovisión sería un orgullo y un sueño. No daría crédito"

Este martes 28 de enero arranca el Benidorm Fest, un evento que servirá para conocer a la persona que representará a España en el próximo Festival de Eurovisión. De todos los candidatos, Daniela Blasco (2005) atrae la mayoría de miradas en esta edición. Con la canción 'UH NANA', un explosivo cóctel de euforia, pasión y ritmo frenético, la mallorquina tratará de ser la elegida para estar el 17 de mayo en Basilea (Suiza).

¿Quién es Daniela Blasco?

Soy una chica que empezó en el mundo artístico bailando con ocho años, y hace cinco empecé con la música y las clases de canto. Mi equipo se fijó, vio algo en mí y me propuso la oportunidad de sacar mi propia música.

¿De dónde viene tu pasión por el baile?

De pequeña grababa 'covers', me grababa mi madre... Estoy intentando recuperar esos vídeos. Hacía muchas ‘performances’ y siempre me ha apasionado mucho la música. Pero en realidad hacia tenis y clases de pintura. Me apunté a baile gracias a mi amiga de la infancia, que se apuntó y quise pasar más tiempo con ella, así como una extraescolar o un 'hobbie'. Me acabó apasionando y encontré mi camino en esas clases.

Has estado en Los Ángeles varias veces. ¿Por qué decides ir allí?

En Los Ángeles estuve cuatro o cinco veranos seguidos. Íbamos al mundial de baile a competir, se hacía en Arizona. Luego me quedaba un mes entero formándome en baile y en la danza, haciendo vídeos y buscando oportunidades.

Estuviste, como bailarina, en un concierto de Justin Bieber en 2016. ¿Cómo lograste estar ahí?

El equipo de Justin hizo un casting online donde la gente subía videos haciendo la coreografía de ‘Children’. Escogía a niños de todos los países. Me presenté con mi equipo de baile de aquel entonces y me seleccionaron. La experiencia fue increíble. Me lo llegan a decir ahora y me muero. Pero como era un poco inocente y muy pequeña estaba nerviosa, pero no tanto y lo pude disfrutar. Me lo pasé supe bien y lo recuerdo claro y bonito.

¿Qué edad tenías? ¿Y en qué zona estabas?

Tenía 11 años. Estaba al lado de Justin. Al principio empezábamos bailando atrás, un 'freestyle', y luego pasábamos por unos pasillos y acabábamos delante con él, bailando la coreo.

Daniel Blasco, durante la entrevista / Adrià Regàs

Imagino que Justin Bieber ha sido uno de tus referentes. ¿Quiénes han sido tus ídolos en el mundo de la música?

Justin es uno de mis ídolos. Lo amo desde que soy enana. También me encanta Beyoncé, Michael Jackson, Amy Winehouse...

Tienes cerca de 3 millones de seguidores entre Instagram y TikTok. ¿Cómo llevas la fama? ¿Ha cambiado algo de tu vida?

Realmente no soy muy consciente de la gente que hay detrás de una pantalla. Yo hago mi vida normal con mi familia, mis ensayos, mis amigos... Lo que veo en la pantalla es un número, una cifra. Lo llevo genial, soy muy feliz, pero soy una persona normal que tiene su vida.

Te quiero preguntar por la dedicación del baile, ya que exige muchas horas de práctica. Estás en una edad en la que lo más normal es salir por la noche. ¿Cómo llevas el hecho de que tu grupo de amigos pueda hacer estos planes y tú, quizás, tengas menos tiempo porque tienes que ensayar o entrenar?

De pequeña me fastidiaba un poco más. En la época que entras en la pubertad es como que uno igual se tuerce un poco o llega el momento de empezar a salir, y una quiere. Gracias a Dios mis padres siempre me han llevado por el buen camino y me han dado la libertad de salir, pero dejándome las cosas claras para seguir siendo perseverante y no dejar esos años de curro atrás. Al principio me fastidiaba, mis amigos se iban a la feria o al centro comercial, y yo estaba en la academia de sol a sol ensayando con mi táper y con media hora para comer. Ahora intento compaginar mi vida y tener tiempo para mis amigos. Con el Benidorm Fest no tengo vida social, me paso la vida de ensayo en ensayo, pero amo hacerlo.

Enlazando con el Benidorm Fest. ¿Cómo te enteras que has sido seleccionada?

Estaba en casa de una amiga. Era un día tranquilo y pensaba que me estaba llamando el repartidor, porque no tenía agregado el número. No estaba en casa, y pensaba en llamarlo luego. Pero lo cojo y me dicen: "Te llamamos para decirte..." y yo "¿Qué?" Yo saltando por toda la casa, llamé a mi madre, a mi representante... Estaba eufórica. Fue muy fuerte.

¿De quién es la idea de presentarse?

Fue con mi equipo. Salió la idea, nos pareció maravillosa y me presenté.

La canción que has escogido es ‘UH NANA’. ¿Por qué?

La canción la hicimos por y para presentarme al Benidorm Fest. La hicimos para el espectáculo y, posiblemente, para Eurovisión. Ya nos imaginamos un show grande, y la canción refleja mucho eso.

¿Qué supondría para ti ir a Eurovisión?

Sería un orgullo, un honor y un sueño. No tendría palabras, no daría crédito. Estaría flipando.

¿Has trazado el camino que seguirá tu vida tanto si te seleccionan como si no?

Si no me seleccionan, espero sacar un álbum muy pronto y estar haciendo shows y una gira. Y si me seleccionan estaría tres meses a tope con Eurovisión, y luego haría el álbum y el plan B. Si voy a Eurovisión, ese álbum quedaría aparcado.

Daniela Blasco / Adrià Regàs

Volviendo a la canción. ¿Cómo funciona el proceso de creación? El ritmo, por ejemplo, ¿cómo se elige? ¿Tenías claro que tenía que ser una canción bailable?

Totalmente. Busco eso cuando estoy haciendo mis canciones. Es lo que soy yo. En el proceso de creación quisimos hacer algo muy loco y teníamos muy claro que queríamos hacer cambios de tiempo. Eso al final visualmente da mucho juego y puede ser un show muy dinámico. Por eso la canción tiene tantos giros constantemente. Y el final es muy festival, muy fiesta.

¿Qué quieres transmitir con esta canción?

Siempre digo que es una oda a la fiesta. Es una canción que me transmite mucha diversión, el pasármelo bien, me entras ganas de cantar, de bailarla, de gritarla, de tenerla en un altavoz. Es una oda a pasárselo bien y que la gente lo disfrute.

Alguna vez has dicho que eres muy tímida. Sin embargo, en el escenario te creces y te vienes arriba cuando, normalmente, para una persona introvertida suele ser al revés, que en situaciones así opte por pasar desapercibida. ¿Cómo explicas que actuando delante de tanta gente muestres una versión diferente a la del día a día?

Desde muy pequeñita me ha pasado eso. Con ocho años, mi timidez era de tal nivel que no podía ni decirte hola. Siento que a raíz de la danza, como no tenía que abrir la boca ni decir nada, solo expresarme con mi cuerpo, me iba bien y me daba esa soltura. Tengo una manera de bailar muy especial, una esencia muy marcada y la danza me ha dado esa confianza. A raíz de los años he ido encontrando que el escenario es un sitio en el que sale la Daniela real.

¿Sigues siendo tímida?

Depende de la situación. Si estoy muy cómoda en un sitio no soy tímida, como ahora, y me suelto. Pero si a lo mejor hay un grupo de personas muy grande que acabo de conocer, soy un poco más introvertida.

Cuando te imaginas en Eurovisión, con tanta gente mirándote, no te entra pánico escénico, sino todo lo contrario.

Tengo cero pánico escénico. Me motiva muchísimo. Es mi sitio. Amo un buen foco en mi cara, me encanta.

Has dicho varias veces que este es tu momento. ¿Cómo has ganado esta confianza?

He hecho mucho trabajo personal. Al principio, meterme en la música me daba un poco respeto porque la gente me tenía encasillada en el baile, y pegar ese salto te genera incertidumbre. Con los años, ir probando cosas, formarme mucho... Siento que la inseguridad viene cuando no sabes muy bien lo que estás haciendo. Pero si estás constantemente formándote, en clases de música, de canto, baile... Una gana seguridad con eso.

¿Cuándo decides empezar a cantar? ¿Y es por gusto, o alguien te lo recomienda y te empuja a ello?

Empiezo hace cinco años. Mi sueño frustrado siempre ha sido ser cantante. Bueno, no frustrado, porque algún día iba a pegar el salto, pero no me había atrevido. Pero siempre he soñado con esa vida, con ser artista. Y hace cinco años decidí empezar con técnica de canto y apuntarme a clases.

¿De base tenías buena voz?

Lo he ido descubriendo. Pero todo se trabaja. Hace cinco años cantaba tan distinto a como canto ahora... Y antes, con ocho años, no sabía bailar. Todo se aprende, y a uno le tiene que gustar mucho, sentir que lo lleva dentro y desarrollarlo.

¿Cómo son tus entrenamientos para prepararte para el Benidorm Fest?

Entreno a tope con mi entrenador personal en el gimnasio. Hago cardio, abdominales, y también me he comprado la cinta en casa para prepararme para el show. Corro con los tacones. Lo que hago es correr en la cinta y hacer el show muchas veces.

¿Acabas muy cansada?

Antes de empezar a preparar el show no aguantaba ni medio minuto corriendo. Ahora corro mucho y puedo esta gritando, cantando, hablando tan tranquila y seguir corriendo.

¿Sigues algún tipo de dieta?

Hago ayuno. Desayuno, como y hago 16 horas de ayuno. Pero no estricto. Si de repente mis amigos me invitan a cenar voy. Pero en general es porque me sienta bien eso. No me gusta cenar fuerte. No es por el Benidorm, es de siempre.

Para acabar. ¿Qué consejos le darías a niños y niñas que estén empezando a bailar? Con tu experiencia, ¿qué has sacado en claro? ¿Qué es lo mejor y lo peor del baile?

Que sean muy disciplinados en clase. A mí en clase no me hables, estoy centrada. Eso es muy importante. Y si de verdad les apasiona que no lo dejen. Es un mundo súper bonito. Al final siempre digo que la gente, cuando está feliz, baila. Es la mejor manera de explicarlo. Que se esfuercen cada día para cumplir sus sueños y que todo trabajo tiene recompensa.