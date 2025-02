Daniel Sancho se pronuncia por primera vez desde la cárcel: "El ambiente es..."

Daniel Sancho asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta el 4 de agosto de 2023. El pasado 29 de agosto, el chef fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, y también deberá pagar una indemnización de 4 millones de bahts (unos 105 mil euros).

Ahora, Sancho ha roto su silencio por primera vez desde su ingreso en prisión. La agencia EFE le hizo una visita en la cárcel Surat Thani (Tailandia), y ha desvelado su vida entre rejas y cómo han sido sus primeros meses.

El centro penitenciario se encuentra a unos 600 kilómetros del sur de Bangkok. Daniel Sancho ha explicado que el ambiente es "opresivo" a causa del ruido, y que los gritos y la megafonía se escuchan con intensidad. Actualmente, comparte celda con otros 16 presos y duerme en el suelo, estirado sobre unas mantas.

El hombre ha contado que no hay mafias en la cárcel, que nunca se ha sentido "amenazado" y que los reclusos saben que un buen comportamiento puede derivar en reducciones de condena. Asimismo, pocos presos hablan inglés, muestra un aspecto saludable y afirma que no hay drogas, ni tabaco ni violencia.

¿Cómo es el día a día en la cárcel de Surat Thani?

La jornada comienza a las 6:50 h, y a las 8 h se deben juntar todos en el patio de la prisión para cantar el himno nacional y el del rey, hacer un rezo budista y recordar la normativa de la cárcel. No hay actividades hasta el rezo de las 16h, momento en el que los presos regresan a sus celdas.

Además, todos los encarcelados deben llevar el pelo corto y un uniforme azul. Tienen tres comidas diarias y, con los 500 bat diarios (14 euros) de los que disponen pueden comprar café y helados. No existen actividades ni programas de reinserción, los extranjeros no pueden trabajar, no hay conexión a Internet y el contacto con el exterior está fuertemente vigilado.

Daniel Sancho está a la espera de que su defensa presente un recurso a su sentencia. Los abogados de Edwin Arrieta, en cambio, exigen que se le aplique la pena de muerte.