Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: "Ha llegado el momento"

Daniel Sancho sigue pasando los días en la cárcel de Surat Thani tras asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta Arteaga, en la turística isla de Koh Phangan, en el sur de Tailandia, en agosto de 2023. El cocinero fue condenado a cadena perpetua, además debe pagar una indemnización de 4 millones de bahts (unos 105 mil euros).

Los abogados del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo siguen insistiendo en que todo se trató de un homicidio imprudente ocurrido durante una pelea entre el español y la víctima. Por ello, el equipo legal del joven, liderado por el prestigioso abogado Marcos García-Montes, presentó un recurso de apelación de más de 400 páginas con el que intentan reducir la pena. Por ahora, se desconoce la decisión de la justicia tailandesa.

Antes de conocer la resolución del recurso de apelación, Sancho ha movido ficha y ha iniciado su particular venganza, según contó la letrada Carmen Balfagón en el programa 'Fiesta', de Telecinco. La abogada explicó que tiene previsto interponer numerosas demandas contra quienes han dañado su imagen.

La primera de ellas será para el escritor Joaquín Campos, autor del polémico libro 'Muerte en Tailandia'. La letrada comentó que "la decisión que ha tomado Daniel, su padre y en este caso nosotros como portavoces y una persona que ha colaborado con nosotros desde Tailandia ha sido presentar demandas en un caso y en otro querellas contra todos aquellos medios o personas que han dicho cosas que no se corresponden con la realidad".

Balfagón quiso matizar que "no es por el libro, porque ya hay una demanda interpuesta contra la editorial. Se verá cuando corresponda. En este caso contra el señor Campos, las sanciones que se han presentado es una querella en los juzgados de Málaga, cuyo acto de conciliación será el próximo 5 de noviembre".

Daniel Sancho, después de ser detenido. / EFE

La letrada espera que Campos reaccione a la demanda, ya que "no se pueden decir tantas cosas sin demostrar que no se corresponden con la realidad y que además dañan la imagen de una persona y entra en lo que es un delito, injurias y calumnias".

Por último, la abogada aseguró en el programa 'Fiesta' que "queremos que demuestre lo que dice. Como él lo dice tan convencido y nos ha tentado a que presentáramos una querella diciendo que no la presentan, pues ha llegado el momento".