Daniel Radcliffe se sincera sobre su adicción mientras rodaba Harry Potter

Daniel Radcliffe será siempre recordado por haber interpretado a Harry Potter. Encarnar uno de los personajes más famosos de la cultura popular es un honor y un privilegio, que no viene libre de presión y responsabilidad. El actor comenzó su carrera siendo un niño y desde entonces, ha tenido que convivir con la fama.

Durante una entrevista a la cadena BBC Radio, el británico se ha sincerado sobre las complicaciones que sufrió en su infancia. De hecho, ha confesado que la incertidumbre sobre el futuro de su carrera, así como una crisis personal, le acercó al mundo del alcohol mientras se aproximaba al final de la saga.

"Era una manera de no enfrentarme al futuro, a cómo iba a afrontar mi vida después de Harry Potter. Sentía pánico por saber cuál iba a ser mi siguiente paso. Yo tuve mis problemas con el alcohol, sobre todo durante mis últimos años de adolescente, cuando empezaba a salir por las noches", relataba.

El intérprete comenzó a sentirse observado cada vez que acudía a algún sitio, fruto de su inmensa fama. "La forma más rápida de olvidar que me miraban era emborracharse. Pero claro, cuando estabas muy borracho pensabas: 'Oh, la gente ahora me mira porque estoy muy borracho, así que a lo mejor debería beber más para ignorarles'".

La situación escaló hasta un punto donde Radcliffe terminaba apareciendo en el rodaje bebido. "Nunca bebí en el estudio, pero llegaba aún bebido. De hecho, hay muchas escenas donde veo que estoy ido", recordaba. Afortunadamente, ha conseguido rehabilitarse por completo.