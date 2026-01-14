Daniel Lieberman, biólogo de Harvard: "Nunca evolucionamos para hacer ejercicio"

Evidentemente, practicar ejercicio de forma regular es una de las principales recomendaciones para mantener una buena salud, pero no todas las actividades físicas encajan igual con la biología humana. Así lo explica Daniel E. Lieberman, profesor de Biología Evolutiva Humana en la Universidad de Harvard.

Según sostiene este especialista, los seres humanos no evolucionaron para hacer ejercicio, al menos no tal y cómo entendemos hoy la actividad física.

"Nunca evolucionamos para hacer ejercicio", explica Lieberman en su libro 'Ejercicio'. Desde un punto de vista evolutivo, el cuerpo humano no está diseñado para correr de forma habitual ni para entrenamientos intensos, sino para moverse de forma eficiente con el menor gasto energético posible.

El trail running está de moda / FREEPIK

De esta forma, caminar sería una actividad mucho más acorde con nuestra anatomía que el running, aunque esto no implique que no podamos correr: claro que se puede, pero explicaría por qué muchas personas son incapaces de ganar resistencia rápidamente.

Lieberman aclara que esta visión no pretende fomentar el sedentarismo. Al contrario, subraya que el ejercicio moderado tiene muchísimos beneficios para nuestra salud, siempre que se realice respetando los límites del cuerpo humano.

A grandes rasgos, lo que este experto viene a decir es que desde una perspectiva científica, es "extraño" que las personas hagan ejercicio por el simple hecho de hacerlo, algo que tampoco es muy común en otras especies.

El metabolismo basal según Lieberman

El autor del libro también hace referencia al metabolismo basal, es decir, la energía mínima que el cuerpo necesita en reposo para mantener funciones vitales como respirar, la circulación sanguínea o la regulación de la temperatura.

Este metabolismo representa entre el 60% y el 75% del gasto energético diario. Por ejemplo, una persona de unos 80 kilos puede llegar a quemar alrededor de 1.700 calorías al día sin realizar ninguna actividad física.