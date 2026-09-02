TELEVISIÓN
Daniel Écija, creador de 'Los Serrano': "El final de la serie no fue reflexionada durante demasiado tiempo"
El creador de la serie se pronunció sobre el polémico final, donde todo fue un sueño de Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines
'Los Serrano' fue una de las series televisivas que más impacto tuvo en España, especialmente por su final. La serie fue producida por Globomedia y contó con ocho temporadas y un total de 147 episodios, en los que se relata la vida de la familia Serrano. Sin embargo, todo lo que vivió Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines, junto a sus hijos Marcos, Guille y Curro, resultó ser un sueño. Un final que provocó la indignación de la audiencia de la serie.
Hace unos días, Daniel Écija, uno de los creadores de 'Los Serrano', se pronunció al respecto sobre cómo se gestó el final de la serie.
El creador empezó explicando que no estaba atravesando por un buen momento: "Esa temporada estaba bastante alejado de la serie por temas personales, que no vienen a cuento... yo los últimos capítulos los vi años después".
En ese instante, Écija destapó que estaba en proceso de separación: "Me dolía mucho todo, especialmente porque era una serie que se había gestado en un momento muy importante de mi vida, y esa última temporada yo me alejé por este tema personal".
Sin embargo, decidió cómo tenía que ser el final de la serie de 'Los Serrano': "Era una decisión que tenía que tomar, pero, como es evidente, no fue reflexionada durante demasiado tiempo".
"El final de 'Los Serrano' se gesta en una mañana, cuando yo estaba viendo jugar a una de mis hijas jugar al fútbol. En ese instante, tuve la genial idea de que fuera un sueño. Era una decisión que llevábamos todo el fin de semana pensando", expuso Écija.
No obstante, el creador de la serie comentó que "empiezo a pensar que no fue una idea tan desastre, porque es una idea tremendamente anacrónica y extraña".
"Ahora lo ves y a mí me hace gracia. Parece un guiño, como una serie que circulaba por la comedia. No solo no me parece grave, sino que me parece hasta divertido. La verdad es que era tan dramático el final y luego la mezcla... Probablemente, hoy no tomaría esa decisión, pero, una vez tomada, me enfrento a toda la historia de España", concluyó.
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