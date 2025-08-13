SALUD
Daniel Diges se sincera a sus 44 años sobre el trastorno que padece: "Hay que visibilizarlo"
El cantante y actor habla por primera vez de su diagnóstico y de cómo ha aprendido a convivir con él
Cada vez son más las figuras públicas que rompen el silencio respecto a su salud mental, y eso es una victoria. Estos testimonios ayudan a dar voz a problemas reales, hacerlos parte de la conversación social y derribar muchos tabús.
Uno de los ejemplos más recientes es el de las gemelas camareras de ‘First Dates’, que compartieron su lucha contra el TOC recordando que "esta enfermedad no es tan reconocida. Todo el mundo entiende por TOC las pequeñas manías, pero va mucho más allá y hay muchos tipos".
Ahora ha sido Daniel Diges (44 años), reconocido actor y cantante español, quien ha dado un paso adelante. El artista ha decidido sincerarse sobre algo que millones de personas comparten, aunque a menudo se mantenga en silencio: un trastorno que lo acompaña en su día a día.
El diagnóstico de Daniel Diges
El actor de musicales reconoce que compartir su diagnóstico ha ayudado a muchas personas que también lo padecen y que podría resultarles un tema tabú: "A veces, la primera barrera está en nuestra cabeza y es muy importante demostrar a la gente joven que muchas veces esos obstáculos los ponemos nosotros mismos", asegura.
Se trata de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y Diges ha compartido en una entrevista para 'La Otra Crónica' cómo está aprendiendo a convivir con él.
Además, Diges ha explicado cómo el TDAH ha dificultado algunos de sus trabajos más importantes de su carrera, pero ha podido afrontarlos y salir adelante: "He hecho Los Miserables en portugués sin saber ni una sola palabra en el idioma. Y lo logré porque estudié. Algo que yo veía imposible de niño, porque me era imposible memorizar".
También lanza una reflexión clave para todos aquellos estudiantes que se enfrentan diariamente a esta encruzijada entre la imposibilidad de concentración y las ganas de esforzarse para aprender y dar la talla en clase.
“No hay una sola manera de hacer las cosas. Hay muchas técnicas de estudio y eso es importante visibilizarlo”, ha mencionado el artista, recordando la importancia de enseñar diferentes métodos de estudios adaptados a las necesidades de cada uno de los estudiantes.
