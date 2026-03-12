FAMOSOS
Daniel y Carlos Ramos, creadores de 'La Casa de los Gemelos', sobre su infancia: "Mi padre llegaba a casa de trabajar con mil problemas y tenía que ver a mi madre alcoholizada"
Los hermanos acudieron al pódcast de Jordi Wild, donde se abrieron en canal para explicar el infierno en el que crecieron
Los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como 'Zona Gemelos', saltaron a la fama gracias a 'La Casa de los Gemelos', un innovador formato que dejó a las cadenas televisivas en jaque mate al arrasar con los índices de audiencia, superando el millón de espectadores en directo durante su emisión del 24 horas en YouTube.
Hace unos días, los hermanos Carlos y Daniel Ramos acudieron al pódcast de Jordi Wild, donde hablaron de sus nuevos proyectos, pero también se abrieron en canal para destapar la dura infancia que vivieron, algo que jamás habían contado con tanta profundidad.
Los hermanos empezaron explicando que su madre tenía problemas con la bebida: "Se preocupaba demasiado por el tema económico y empezó a matar los problemas con el alcohol". Una situación inédita para ellos: "Tú también eres joven, no comprendes lo que le estaba pasando a tu madre. Vivimos con eso desde los diez hasta los veintitrés años, que fue cuando falleció, y lo sufrimos".
Quisieron dejar claro que "muchas veces se ponía agresiva o muchas veces se ponía llorar sin motivo alguno", lo que ellos no lograban entender hasta que se dieron cuenta de que tenía un problema de alcoholismo, ya que no se trataba de algo ocasional, como una noche de fiesta con sus amigas.
"Era un problema desde que se despertaba hasta que se acostaba. No paraba de beber y empezó de dejar de lado muchas cosas como comer, como beber agua, por ejemplo. Entonces se encierra demasiado en el alcohol. Y nosotros desde bien pequeños lo que hacemos es intentar que mi madre lo deje", señalaron.
Lo intentaban enviando cartas y fotografías de la familia para que se diera cuenta de que estaba haciéndose daño a sí misma, pero también a los demás: "A mi padre llegaba de trabajar con mil problemas y tenía que ver a mi madre, pues alcoholizada".
"Yo he llegado dormir la siesta en la puerta el rellano para que no saliese a beber, pero mi madre también tuvo una mala vida", destapó en el canal de Jordi Wild.
La vida de la madre de los gemelos no fue nada sencilla, pues "perdió a su hermano muy joven con veinte y pico años, y también sufrió una violación".
En ese instante, explicaron cómo fue: "Ella estaba con su, no sé si era su hermana o una amiga, y vino un hombre a pedirles un favor, que acompañaran a entregarle una carta a un pueblo cercano, a su novia, que la había dejado, y les pidió que por favor la acompañaran. Yo no entendí en qué momento también accedieron, pero claro... Era otra época, muy diferente, y ellas eran muy niñas".
