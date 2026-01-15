Daniel y Carlos Ramos, creadores de 'La Casa de los Gemelos': "Hemos perdido 250 mil euros"

'La Casa de los Gemelos' se convirtió en el reality show de moda en España. Un formato parecido al de 'Gran Hermano', pero adaptado a lo que quiere la audiencia: espontaneidad. El programa está producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como 'Zona Gemelos', quienes están en el punto de mira por crear este nuevo formato, que no tiene ni guiones ni normas.

El programa tuvo audiencias para enmarcar, superando el millón de espectadores en directo en YouTube durante su emisión del 24 horas. Por ejemplo, en la emisión de Nochevieja, desde la Puerta del Sol, cosecharon más de 2,7 millones de espectadores únicos en YouTube.

Tras las cifras de audiencia alcanzadas, muchas personas se preguntaban si los protagonistas habrían ganado una gran cantidad de dinero. Por ello, el periodista y creador de contenido Nacho Pla no perdió la oportunidad de lanzarles la siguiente pregunta en la alfombra de los Army Awards: "¿Os habéis forrado con La Casa de los Gemelos?".

Los gemelos no dudaron en contar toda la verdad. En primer lugar, aclararon que "hemos perdido unos 250 mil euros, ya que 'La Casa de los Gemelos' costó unos 600 mil euros y se ha recuperado de YouTube 350 mil aproximadamente".

'La Casa de los Gemelos', el nuevo reality show de moda / Sport

"Solo de YouTube porque no había patrocinadores, ni sponsors, ni nada y ha sido una ruina absoluta. A ver, ruina absoluta tampoco porque nos hemos ganado el corazón de la gente", señalaron.

Después de sus declaraciones, Nacho Pla cuestionó: "¿No os arruináis?". En ese momento, explicaron que "hay un colchón porque llevamos muchos años trabajando, con nuestros ahorros, y tirando de ahí. Dios quiera que nos forre de dinero".

Dejaron claro que no pierden dinero en todo lo que hacen, ya que "seríamos tontos". Hace unas semanas, los gemelos anunciaron un nuevo reality: 'La Cárcel de los Gemelos'.

Se conocen pocos detalles del formato, pero el premio será de 250 mil euros para el ganador.