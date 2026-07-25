Dani Rovira (45 años), sobre su segunda carrera universitaria: "Me está causando mucha revelación ponerle conciencia, presencia y responsabilidad a cada cosa que dices o haces"

Dani Rovira (Almargen, Málaga, 1980) es conocido por ser actor, comediante, locutor y presentador de televisión y radio. No obstante, buena parte de la audiencia desconoce que el artista andaluz también es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada.

Después de graduarse, el intérprete fue desarrollando su carrera en la comedia. Rovira comenzó a hacer monólogos en bares y cafeterías, hasta grabar en el programa 'Nuevos cómicos' de Comedy Central. Posteriormente, fue colaborador en programas de televisión como 'Estas no son las noticias' y 'Con hache de Eva'.

Sin embargo, muchos de los espectadores seguían su participación en 'El club de la comedia'. El cómico continuaba de gira por todo el país con sus espectáculos, compartiendo escenario con otros humoristas y representando su propio espectáculo titulado '¿Quieres salir conmigo?'.

Dani Rovira en 'Vale la pena' / Netflix

A pesar de tener una avanzada trayectoria en televisión, el malagueño saltó a la popularidad por su actuación en 'Ocho apellidos vascos'. En la película, el monologuista compartía reparto con Clara Lago, Carmen Machi y Karra Elejalde. La cinta fue todo un éxito, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del cine español.

De hecho, Rovira ganó el premio Goya a mejor actor revelación. Desde entonces, el cómico de Almargen ha realizado múltiples películas, series y programas de televisión. Recientemente, el presentador estrenó en RTVE un nuevo show de humor llamado 'Al margen todo', en colaboración con la productora 'El Terrat'.

Con motivo de su estreno, el comunicador concedió una entrevista a '20 Minutos'. En ella, Dani Rovira confesó que ahora está estudiando Psicología, su segunda carrera universitaria. "Lo que me está causando mucha revelación de esta carrera es la conciencia", explicó.

María León y Dani Rovira en una escena de 'Los Japón' / ATRESMEDIA CINE

"Ponerle conciencia a las cosas, a quién eres, a lo que haces, en dónde estás, a lo que quieres, a lo que proyectas. Es poner un poquito de conciencia y presencia y responsabilidad cada cosa que dices o haces. Y teniendo esas tres cosas claritas todo se vuelve bastante más... No sé si fácil, pero sí nítido", reflexionó en la conversación.

Durante la charla, el malagueño destacó la importancia de saber parar si es necesario: "Cuando empiezas a notar que estás montando en una locomotora que va a más velocidad de lo que tu cabeza, tu cuerpo o tú podéis ir, lo más sano es decir 'para que me estoy mareando, que me voy a bajar' y recobrar un poquito el oremus y cuando buenamente pueda volver".