Dani Rovira (45 años): "Desayuno pan tostado con sal picante, guacamole, queso vegano y aceite de Jaén"

Una de las claves para mantener un buen estado de salud pasa no solo por hacer ejercicio de manera frecuente, sino también por construir unos buenos hábitos de alimentación; siendo el desayuno uno de los momentos del día.

Según los expertos, lo ideal es hacer que esta comida sea lo más equilibrada posible de cara a obtener una cantidad de energía suficiente como para afrontar el resto de la jornada. Algo de lo que muchos famosos como Dani Rovira son plenamente conscientes.

La cosa es que, en la última emisión de "Al margen de todo" en La 1 de RTVE, el actor especificaba en qué consiste exactamente su desayuno, y lo cierto es que en su composición encontraremos varios elementos que se salen un poco de lo normal.

"Desayuno pan tostado con sal picante, especias mexicanas, guacamole, queso vegano y aceite", comentaba el actor para especificar además que el que utiliza se corresponde con el aceite de oliva virgen extra Melgarejo de Pegalajar.

No obstante, lo que más sorprende de su rutina matutina tiene que ver con que Dani Rovira se echa una siesta justo después de desayunar, asegurando que es algo a lo que recurre para despertarse por segunda vez "como una flor" de cara a afrontar el resto del día.

A esto último, Dani Rovira sumaba unas palabras dedicadas al café, el cual no descarta en absoluto en sus desayunos al no interferir con su primera cabezada matutina: "Café sí porque te hace efecto a la hora u hora y pico, por lo que es perfecto".

Por otro lado, el actor mostraba ser consciente de las bromas que se harían de sus declaraciones, a las que trató de quitar peso haciendo humor de uno de los estereotipos más populares sobre los andaluces: "Preguntarle a un andaluz qué desayuna por la mañana… puede ser a mediodía".

De esta manera, Dani Rovira afirmaba ser plenamente consciente de la importancia del desayuno, aclarando qué elementos incluye dentro de él todos los días con el objetivo de convertirlo en una comida sana y equilibrada.