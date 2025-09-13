Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Dani el Rojo se moja y desata la polémica en redes: "Soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán"

El creador de contenido concedió una entrevista para el pódccast 'The Apex Era'

La polémica opinión de Dani el Rojo

Ricardo Castelló

Daniel Rojo Bonillo, más conocido como Dani el Rojo, fue un gánster español durante las décadas de 1980 y 1990. Sus actividades delictivas lo convirtieron en un rostro reconocido dentro del mundo criminal. Tras su paso por prisión, dio un giro radical a su vida y hoy se desenvuelve como escritor, actor y creador de contenido en redes sociales.

Dani el Rojo se ha convertido en un habitual de los pódcast para relatar cómo vivió la etapa en la que fue gánster. Su última intervención fue en 'The Apex Era', donde volvió a rememorar aquellos años, aunque también generó gran controversia por sus declaraciones sobre Catalunya.

El creador de contenido desveló que "soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán". El principal motivo por el cual piensa así es porque "no hablo catalán, no pienso en catalán, entonces no me siento catalán".

El conductor de 'The Apex Era' le cuestionó: "¿La lengua va muy relacionado con el sentimiento?". El gánster no dudó en decir que "totalmente", ya que "si yo pensara en catalán, pues me sentiría catalán".

"Me siento barcelonés como mucho porque he nacido en Barcelona", expuso en el pódcast. Además, mostró que en su estado de WhatsApp figura Barcelona como la ciudad en la que reside.

En ese instante de la entrevista, Dani el Rojo perdió el control: "Yo mandaría a tomar por c*lo Tarragona, Gerona y Lérida. No me sirven de nada. Yo, Barcelona ciudad-estado y a tomar por c*lo a toda España".

No tiene dudas de que Barcelona puede depender de sí misma: "Seríamos un Luxemburgo, un Mónaco. Soy más independentista que los independentistas". No obstante, reconoció que "soy español... y a mí me gusta España".

@the_apex_era Barcelona Ciudad Estado 😎 #fyp #parati #barcelona #independentismo #catalunya ♬ sonido original - the_apex_era

Este trozo de la entrevista no ha pasado desapercibido en redes sociales, concretamente en TikTok. Un usuario no se ha podido morder la lengua: "Soy de Barcelona y catalán hasta la médula". Por otro lado, un gallego ha querido compartir su opinión: "¡Qué tendrá que ver! Yo no hablo habitualmente en gallego y me siento profundamente gallego".

