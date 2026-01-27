Dani Rodríguez explica su incendiaria salida del Mallorca: "No aposté, no me dopé, ni maté a nadie"

Dani Rodríguez rompió su silencio cuatro meses después, tras estar media temporada sin jugar en el Mallorca. El gallego llegó a un acuerdo con el club balear para la rescisión de su contrato el pasado 18 de diciembre de 2025, tras 282 partidos, 32 goles y 39 asistencias.

Desde su primera temporada, el jugador gallego se convirtió en un futbolista importante en el RCD Mallorca. Goles como el de la ida de las semifinales del play-off de ascenso frente al Albacete fueron trascendentales para lograr un tan ansiado retorno a Primera División. Suyo fue también el primer tanto de aquel curso 2019/20, mientras que su temporada más goleadora (2020/21) ayudó a que el Club ascendiese de nuevo a la élite.

Sin embargo, el centrocampista ofensivo se encontró con una situación inédita que le cambió el destino en el club. Dani Rodriguez, tras la visita del Mallorca al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, publicó en las redes sociales un texto en el que criticaba la decisión de Arrasate de no ponerlo sobre el césped. El club bermellón le sancionó de empleo y sueldo durante 10 días, además de quitarle el brazalete de capitán. Ese día, fue el punto de inflexión para el capitán, que ya no jugó más.

El Bernabéu: la gota que colmó el vaso

En su lugar, jugó Jan Virgili, que acababa de aterrizar al club vermellón, procedente del FC Barcelona. El joven futbolista entró en el tramo final del partido y disfrutó de un rato sobre el césped del Bernabéu. Un premio que le otorgó Jagoba por fichar por el Barça. Pese a que no fue, en ningún caso, culpa del de Vilassar, Dani se cabreó, y al regresar a Son Bibiloni, pidió disculpas delante de los compañeros y a Jagoba, personalmente.

Hasta ahora, Dani ha estado apartado cuatro meses y en este mercado de invierno, fichó por el Leganés, de la Segunda División. "Cuando las emociones gobiernan tus acciones, lo normal es que te equivoques. Quería hablar de un problema más grupal, que viene de más lejos y no porque jugara Jan Virgili. Es algo que venía de mucho más atrás", afirma Dani.

"Cuando llevas tantas temporadas en un club y te sientes orgulloso del grupo que has creado y que se estuviera rompiendo y que no se estuviera gestionando de la mejor manera posible... No puedo dar nombres. Es lo que escribo, ahora no me puedo meter en más problemas por temas de rescisión. No puedo hablar con nombres y apellidos por una cláusula de confidencialidad", explica el futbolista.

Dani Rodríguez sigue creyendo que el castigo fue demasiado duro: "No maté a nadie, ni aposté, ni me dopé, ni insulté, ni falté el respeto a nadie". "Está claro que fue un error por mi parte y lo asumí desde el primer día", resume.

El origen del conflicto: la falta de apoyo del Mallorca en la Supercopa

El exjugador del Mallorca también desveló que tras el acoso en la Supercopa de España en Arabia, donde las familias de los jugadores y los aficionados estuvieron desprotegidas, fue otro episodio de tensión con la entidad. "Lo único que le pedí al club era que condenara los hechos, nada más", afirmó, un respaldo que nunca lleg

"Me ha fallado a mucha gente. Cuando todo va bien te crees el rey del mambo, pero cuando te va mal, tienes que ser consciente de que no has matado a nadie", afirma Dani Rodríguez. "Publico un tuit por un calentón, pero yo no maté a nadie, ni aposté, ni me dopé, ni falté el respeto a nadie. Tienes que ser consciente de que cuando te equivocas, pues te equivocas, pero tampoco has matado a nadie", concluye.

Noticias relacionadas

Ahora, en el Leganés, tratará de reconducir su carrera y recuperar sensaciones sobre el césped, tras estar mucho tiempo sin jugar, con el objetivo de intentar alcanzar la zona de Play-Off en el club 'pepinero'.