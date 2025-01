Dani Mateo tiene que pedir perdón por bromear en 'Zapeando' con el incendio de Los Angeles

Los Angeles y sus alrededores se siguen enfrentando a una oleada de incendios sin precedentes en los Estados Unidos que ya se ha cobrado la vida de 11 personas. Miles de viviendas han quedado reducidas a cenizas y más de 15.000 hectáreas han sido pasto de las llamas. Un asunto muy serio del que 'Zapeando' se ha hecho eco desde el humor, algo que no ha sentado nada bien a una parte de los fans del programa.

"Qué programa de tan mal gusto... Riéndose del incendio y de las casas quemadas de Hollywood o de las monjas que cantan para sacar adelante el convento", escribió @aragon202020, un usuario de X visiblemente cabreado con 'Zapeando'. Dani Mateo, consciente de que su equipo había metido la pata, se disculpó en nombre de todos:

"Jo, pues quizás si hemos estado un poco torpes ahí. No lo pretendíamos. Queríamos hacer humor, que es lo que intentamos hacer siempre y quizás en esta parte no tocaba. Mea culpa. No dejes de vernos, que tenemos buen fondo", escribió el presentador de Zapeando en su perfil de X.

Queda claro que Dani Mateo y su equipo de colaboradores no querían burlarse de las personas que han perdido la vida y sus casas en los devastadores incendios de Los Angeles. Un error por el que ya han pedido disculpas, demostrando que ante todo, son conscientes de sus fallos.