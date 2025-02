Dani Martín deja escapar el bombazo sobre su relación con María Hervás en 'Lo de Évole'

Dani Martín está listo para abrir su corazón como nunca antes lo había hecho. En su esperada entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole, el cantante se ha sincerado sobre su trayectoria, sus momentos más oscuros y sus planes de futuro. Pero lo que realmente ha dejado a todos con la boca abierta ha sido su confesión inesperada sobre el gran paso que quiere dar junto a su pareja, la actriz María Hervás.

Durante la charla, Dani recordó uno de los golpes más duros de su vida: la pérdida de su hermana Miriam en 2009 debido a un infarto cerebral. Un suceso que, según él mismo explica, lo hizo madurar de golpe y cambiar su forma de ver la vida. "Fue un bofetón terrorífico que me convirtió en un hombre maduro, porque mi hermana ya no estaba", confiesa. Su dolor quedó plasmado en canciones como Mi lamento o Cómo me gustaría contarte, en las que expresa lo difícil que fue asumir su ausencia.

Pero no todo han sido sombras en su vida. En los últimos meses, la luz ha llegado de la mano de María Hervás. Desde que fueron vistos juntos, la pareja no ha ocultado su relación. Ella lo acompaña en sus conciertos, disfrutan de escapadas juntos y su complicidad es más que evidente. Ahora, Dani Martín ha soltado la gran noticia sin querer.

Mientras hablaban sobre la paternidad, el cantante preguntó a Évole si tenía hijos y, sin pensarlo demasiado, soltó: "Es un sueño para mí. Creo que ahora mismo es el momento. Tenemos la niña en la cabeza". Al darse cuenta de lo que acaba de decir, el artista no pudo evitar echarse a reír y corregirse en tono divertido: "¡He dicho ‘tenemos’!", confirmando así que la idea de ser padres ya está sobre la mesa con María Hervás.

La relación entre ellos ha sido un secreto a voces desde hace meses. Todo comenzó cuando Dani acudió a ver a María en la obra de teatro The Second Woman, en la que la actriz estuvo 24 horas en el escenario. A la salida, fueron vistos juntos y, días después, las cámaras los captaron saliendo de la casa del cantante, lo que terminó de avivar los rumores.

Desde entonces, su relación ha ido consolidándose y han dejado de esconderse. Hace poco, María Hervás fue vista entre el público en un concierto de Dani, cantando a todo pulmón y visiblemente emocionada. Ahora, con esta inesperada revelación, queda claro que la pareja está más unida que nunca y listos para dar un paso importante en su vida juntos.