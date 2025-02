Dani Martín se abre en canal y revela uno de sus mayores miedos: "No me quitaba la camiseta"

Dani Martín es uno de los cantantes más populares en España. A pesar de que 'El Canto del Loco' se separó en el año 2010, su música y su impacto todavía perduran. Sus canciones se siguen reproduciendo diariamente en muchos dispositivos móviles y, aunque el madrileño siguió su carrera en solitario, siempre será recordado por aquella etapa.

Ahora, Dani Martín ha sido entrevistado en el último programa de 'Lo de Évole', donde ha revelado uno de sus mayores miedos y ha criticado los comentarios y la facilidad de la gente para hablar de físicos ajenos.

Todo ha surgido cuando Jordi Évole le ha preguntado si es estricto a la hora de comer. "Sí, porque tengo tendencia a engordar. Me pongo como una bola. Me cuido bastante, pero el desequilibrio de un día yo creo que es hasta sano", ha respondido Dani Martín.

Entonces, han hablado sobre los comentarios sobre el físico. "Parece que la gente no tiene espejo", ha dicho el cantante. "Es un poco cruel. Cuando haces una vida normal, de vacaciones, de salir por la calle... Yo no le diría en la vida a nadie 'cómo has engordado'. A lo mejor tiene un problema".

Jordi Évole le ha confesado que a veces no se quita la camiseta en la playa, y Dani Martín le ha respondido que hace lo mismo. "De pequeño sí, pero ahora de mayor, sabiendo que me pueden hacer una foto... he tenido mucho cuidado. Yo voy a Ibiza, me subo a un barco y no me quito la camiseta".

“Yo he ido a la playa y no me he quitado la camiseta en mi puta vida”. #LoDeDaniMartín pic.twitter.com/v0bNGqYQtG — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 23, 2025

Sin embargo, el cantante también se lo toma con humor. "Donde más entradas he vendido ha sido en la gira que más gordo he estado. Eso significa que a mi público no le importa mi físico", ha explicado.