Dani Garrido: "El fútbol tiene que dar visibilidad al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, nos alegramos por lo del Bernabéu y en Barcelona"

Cada 15 de febrero es especial, ya que es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, una fecha muy especial dedicada a visibilizar la realidad de miles de niños y adolescentes que luchan contra esta enfermedad. Esta jornada se celebra anualmente desde 2002, impulsada por la Organización Internacional de Cáncer Infantil y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, entre otras entidades.

El mundo del fútbol también se ha volcado con esta causa. El Espanyol permitió que varios niños con cáncer saltaran al terreno de juego en el partido frente al Celta, además de dar visibilidad al mensaje en la previa a través de Manolo González. El Real Madrid hizo lo mismo en su encuentro, y el Girona también se sumó a la iniciativa.

Los equipos han respondido, demostrando que el deporte puede ser una poderosa herramienta de concienciación y apoyo.

El presentador de 'Carrusel Deportivo', Dani Garrido, se volcó con todas las iniciativas que se están llevando a cabo por el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y quiso dejar claro que "para esto sirve el fútbol".

A continuación, mandó apoyo a los afectados y dio las gracias a los clubes por el gesto. "Me alegra que los clubes en España tengan esta sensibilidad con un problema que tenemos en la calle", ya que "tú no ves al niño o niña que está enfermo o enferma; el problema es este".

"Desde aquí, lo único que podemos hacer es enviarle un abrazo muy grande a todas las familias que, de forma indirecta o directa, conviven con esta enfermedad", comentó, dejando claro que "es terrible para cualquier persona y es especialmente dura para los peques".

"Nos alegramos de que en el Bernabéu, exactamente igual que ha pasado en Barcelona y en todos los campos que se están preparando. Ese detalle de salir con un niño o una niña que lo está pasando mal va a ser inolvidable y esos peques, que acabarán teniendo 110 años de edad todos, recordarán este día", compartió en 'Carrusel Deportivo'.