Quién es Dani García, el invitado de hoy de 'El Hormiguero'

Esta noche, 'El Hormiguero' recibe a uno de los grandes nombres de la gastronomía española: Dani García. El cocinero malagueño visita el programa de Antena 3 para presentar 'Cocina en casa como Dani', su nuevo libro, una obra con la que vuelve al origen de su vocación: la cocina doméstica, sencilla y disfrutona.

Como muchos de vosotros no estaréis al tanto de Dani García y su larga trayectoria como chef, aquí tienes toda la información que necesitas conocer sobre el cocinero español.

Dani García, un cocinero con personalidad

Nacido en Marbella en 1975, Dani García es a día de hoy uno de los cocineros más influyentes de su generación. Alcanzó el máximo reconocimiento internacional al conseguir tres estrellas Michelin con su restaurante homónimo, un hito que marcó su carrera y lo situó en la élite de la alta cocina mundial.

Sin embargo, lejos de acomodarse en el lujo gastronómico, el chef decidió dar un giro a su trayectoria y cerrar su restaurante estrella para explorar nuevos caminos que le acercasen más al público.

Desde entonces, ha desarrollado un ambicioso proyecto empresarial con restaurantes repartidos por España y otros países, combinando cocina andaluza, tradición e innovación. Su filosofía actual apuesta por democratizar la gastronomía, demostrando que se puede comer bien sin complicaciones.

'Cocina en casa como Dani', el nuevo libro de Dani García

Ese espíritu que comentamos se refleja perfectamente en 'Cocina en casa con Dani', un libro en el que el chef comparte cómo cocina en su día a día. Las recetas están especialmente pensadas para disfrutar sin estrés de los fogones, improvisar con lo que tenemos en la nevera y recuperar el placer de cocinar en casa con sabores reconocibles y su toque personal.

Esta noche, en 'El Hormiguero', el cocinero hablará de su nuevo libro, de su trayectoria y de cómo ha aprendido que, a veces, volver a lo sencillo es el mayor lujo.