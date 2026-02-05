Dani García, cocinero: "La tortilla de patatas perfecta solo lleva cuatro ingredientes"

La tortilla de patatas es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española, pero siempre genera controversia, especialmente por si tiene que llevar cebolla y el punto de cocción del huevo. La mayoría de personas prefieren la tortilla con cebolla y poco hecha, aunque el cocinero Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelin, confesó en 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, que la tortilla de patatas no debe contener cebolla.

El cocinero de Leña no entiende por qué hay este debate siempre que se habla de la tortilla de patatas: "Es una polémica absurda, porque, realmente, para hacer bien una tortilla de patatas hay cuatro ingredientes: sal, aceite de oliva, patata y huevo. Punto".

En ese instante, el chef comentó en 'El Hormiguero' que después "puedes adulterarla". Por ejemplo, comentó que se le puede añadir "cebolla, pepino, choriza y lo que tú quieras", lo que Motos, en tono irónico, preguntó: "¿Un donut?". El cocinero aseguró: "Claro, también".

Tiene claro que ponerle ingredientes es "adulterarla", debido a que "la tortilla española es con sal, aceite de oliva, patata y huevo".

El chef de Leña aseguró que tiene un truco infalible: "Después de hacer la masa de la tortilla en sí, que también para hacerla tiene sus cositas, lo que añadimos es una mayonesa de aceite de oliva, ya que, al final, es huevo, aceite de oliva y sal".

"Forma parte de los ingredientes de la tortilla, pero eso le da una frescura y un sabor de aceite de oliva puro y único", comentó. Una declaración que no pasó por alto el presentador de 'El Hormiguero': "Te quiero entender, pero ¿tú echas aceite y mayonesa o solo mayonesa?".

El cocinero destapó que "no, mayonesa de aceite de oliva. Y entonces, cuando tú te la comes, tú notas en el gusto una pureza y un sabor único a patata, huevo y aceite de oliva, a lo que tiene que ser una tortilla".

Por último, expuso que la tortilla "la cuajo con un poco de mantequilla", ya que así "percibes la pureza de la patata, el huevo y el aceite de oliva"