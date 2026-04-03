Dani García, chef con tres estrellas Michelin, revela su truco para hacer torrijas en Semana Santa: "Casi un toffee"

Dani García es uno de los cocineros españoles más conocidos en todo el mundo. El chef andaluz es famoso por reunir en un mismo plato ingredientes de su tierra con técnicas internacionales. En 2019, recibió la tercera estrella Michelin en su restaurante de Marbella.

Dos años más tarde, su restaurante Smoked Room (Madrid), se estrenó en la guía Michelin recibiendo dos estrellas, una hazaña que no había conseguido ningún establecimiento desde 1936. En Dubai, su restaurante recibió la primera estrella Michelin seis meses después de la apertura.

Con la llegada de la Semana Santa, miles de hogares, pastelerías y restaurantes elaboran sus propias torrijas. Es el poste más tradicional en esta época del año, y como suele pasar con la gastronomía española, cada cual tiene su propia receta, añadiendo trucos y modificando el tipo de pan.

En este contexto, el cocinero malagueño reveló el secreto de sus torrijas en una receta grabada para el canal de YouTube de Carrefour España: "Os voy a enseñar a hacer las mejores torrijas del mundo de pan de leche en un ¡plis, plás!".

Para empezar, García pone un vaso de leche a hervir con dos cucharadas de azúcar y una vaina de vainilla en rama. Posteriormente, el chef indica que hay que batir la mezcla hasta que se disuelva la vainilla.

Después, prepara dos bollitos de leche en una bandeja que tenga la misma profundidad, aproximadamente: "En cuanto hierva la leche con la vainilla y el azúcar, bañamos los bollitos de pan de leche en esa leche avainillada".

Ahora, llega el momento de dejar reposar el producto. "Lo dejamos veinte minutos por un lado, otros veinte minutos por el otro, y nos lo llevamos a la nevera", señala el cocinero. Mientras, el siguiente paso de la receta es elaborar un caramelo con un poquito de mantequilla.

"Casi un toffee, donde vamos a caramelizar nuestra torrija", apunta García. Para ello, añade dos cucharadas de azúcar en la sartén con este truco: "A mí siempre me gusta añadirle un poquito de agua para que el caramelo no se me queme".

En cuanto el caramelo esté dorado y adquiera un tono color avellana, es momento de añadir una nuez de mantequilla. A continuación, se introduce el pan en la sartén para caramelizarlo. Finalmente, puedes servir las torrijas en un plato y acompañarlas con helado de vainilla.