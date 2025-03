Dani Fernández confiesa a Pablo Motos el surrealista suceso que vivió y nadie conoce: "El día 2 de enero..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy al cantante español Dani Fernández para mantener una conversación con Pablo Motos que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos ha explicado cómo se encuentra tras el éxito que está cosechando con su gira "Esto es una jauría". Aparte, el artista ha conseguido agotar todas las entradas en ciudades como Madrid, Málaga, Bilbao o Valencia.

Ha sido la segunda vez que el cantante ha asistido a 'El Hormiguero', pero ha reconocido que "se ha hecho a esperar", debido a que hace más de 10 años de su última visita. El de Alcázar de San Juan, hijo predilecto de la ciudad, acudió al programa de Antena 3 con el grupo Auryn.

Durante la entrevista, el cantante ha indicado que no ha empezado muy bien el año y así se lo ha recordado Motos: " Tienes tres conciertos llenos pero has tenido un grave problema en casa, ¿qué ha pasado?". El artista ha confesado que "no lo sabe mucha gente porque no soy de poner cosas en redes sociales".

A continuación, Fernández ha señalado que "el día 2 de enero tuve la mala suerte de tener un incendio en casa. Hoy me han dado el disco de oro. La sensación es guay pero a la vez rara porque me está llamando el de la reforma, el del suelo... La gente se piensa que todo es perfecto, pero el otro día mientras se quemaba todo no estaba tan feliz".