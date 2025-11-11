Dani Fernández, cantante y fan del Atlético de Madrid, se sincera: "Carvajal y yo nos picamos bastante"

Dani Fernández se ha convertido en una de las grandes voces del pop español. En 2006, con solo catorce años, empezó su carrera cuando representó a España en Eurovisión Junior 2006. Tres años después alcanzó la fama como integrante del grupo Auryn y, tras la disolución del grupo en 2016, el artista comenzó su carrera en solitario.

En LOS40 Music Awards 2025 celebrados el pasado viernes 7 de noviembre, el cantante vivió una noche muy especial al ser uno de los grandes ganadores del evento. Fernández se llevó dos galardones: "Mejor Álbum Nacional" por 'La Jauría' y "Mejor Colaboración" por su tema junto a Valeria Castro, '¿Y si lo hacemos?'.

Además de su pasión por la música, el compositor es un reconocido seguidor del Atlético de Madrid, y explicó que esta temporada, el equipo ha tenido muchos altibajos: "Hemos sido capaces de grandes cosas, de ganar a equipos muy fuertes por muchos goles, pero luego nos ha faltado efectividad en algunos partidos".

Hace un tiempo, Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid, confesó que le gustan las canciones de Dani Fernández, algo que sorprendió al cantante: "Me enteré de que le gustaba mi música por algún vídeo y porque un amigo suyo me lo dijo".

El artista contó que se conocieron hace unos meses en una gala y que se llevan muy bien pese a sus diferencias futboleras: "Aunque no coincidamos en el fútbol y nos picamos bastante, creo que es un tío que le gusta mucho la música, que es muy melómano y escucha las letras".

Dani Fernández declaró que cada vez que Carvajal habla de él, le hace olvidar la rivalidad y las peleas en el terreno de juego: "Como Atlético, siempre intento dejarlas fuera. Por eso, cuando una persona tan especial dentro del mundo del Real Madrid se emociona con canciones de un chaval, que además, abiertamente dice que es del Atleti, dice mucho de él".

El cantante tiene claro que el futbolista es "encantador" y muy buena persona, y espera seguir manteniendo el contacto con él: "Ojalá que podamos seguir viéndonos de vez en cuando y que pueda seguir viniendo a mis conciertos".