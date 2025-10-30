Dani Carvajal baja del burro y vuelve a seguir a Lamine Yamal en Instagram, pero el azulgrana le ignora

El tramo final del Clásico del fin de semana pasado se enturbió de malas maneras. El partido fue bastante gris a nivel futbolístico durante los 90 minutos y parecía que tras el pitido final ambos equipos irían a sus respectivos vestuarios sin nada más a destacar, pero los ánimos se calentaron en unos instantes.

Las palabras de Lamine Yamal antes del partido levantaron muchas ampollas en la capital española. Algunos jugadores blancos, encabezados por Dani Carvajal, el capitán del Real Madrid, con sus 33 años, se acercó al joven azulgrana para recriminarle el episodio en la Kings League y sus declaraciones en relación con el Real Madrid.

De hecho, el canterano del Barça fue la diana de la plantilla blanca, pues también se discutió con Vinicius y con Thibaut Courtois, en un gesto que muchos culés interpretan como una clara muestra del miedo que hay en el Bernabéu de que, tras la marcha de Leo Messi, el Barcelona ya tenga un nuevo crack mundial entre sus filas que pueda volver a provocar pesadillas en Chamartín.

Sea como sea, la tángana final tuvo un efecto directo en las redes sociales. Un claro ejemplo es la publicación de Jude Bellingham en Instagram donde escribió que "hablar es barato" en una posible referencia, de nuevo, a lo que dijo el delantero de La Masia horas antes del choque.

Más allá del inglés, también destacó la forma en la que los problemas en el césped se trasladaron al entorno digital. El jugador catalán dejó de seguir al madrileño en la plataforma de Meta, y viceversa, demostrando lo caldeado que estuvo el ambiente tras la victoria madridista.

Ahora, quizás impulsado por la necesidad de no llevarse el conflicto a la próxima convocatoria de la selección española para el parón de noviembre, Carvajal ha bajado del burro y ha vuelto a darle al botón de 'follow'.

Dani Carvajal vuelve a seguir a Lamine Yamal en Instagram. / Instagram

Por su lado, Lamine Yamal parece que todavía no ha digerido lo sucedido el domingo pasado y, al menos hasta el momento de escribir estas palabras, no ha hecho lo mismo y en el apartado de 'seguidos' sigue sin figurar el perfil del lateral de Leganés.

Lamine Yamal no sigue a Dani Carvajal en Instagram. / Instagram

Tras los primeros sofocos derivados del encuentro, no so pocos los aficionados de 'La Roja' que por muy madridistas que sean entienden que para que el combinado de Luis de la Fuente funcione en el próximo Mundial es necesario que el vestuario comparta un mismo objetivo.

No puede haber piques entre los jugadores, como ya pasó en la época Guardiola-Mourinho, y necesitan tener a su principal figura al máximo nivel y con la cabeza centrada en el juego, no en posibles incompatibilidades con sus compañeros. Y da la casualidad de que el mejor viste de azulgrana y se llama Lamine Yamal.