Dani Benítez, el futbolista al que la cocaína cambió su vida, se abre en canal en 'El Chiringuito': "Tomé la peor decisión de mi vida"

Dani Benítez se había ganado un hueco en el terreno de juego tras convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, su carrera dio un giro de 180 grados cuando dio positivo en cocaína en un control antidoping.

En ese momento el mallorquín jugaba en el Granada y fue suspendido dos años, desde marzo de 2014 hasta febrero de 2016. Su vida cambió por completo y hace un año presentó su biografía 'Mi historia la cuento yo', escrita por Héctor García.

Actualmente, el de Lloseta es socio de una empresa de complementos nutricionales para animales y juega en Tercera División RFEF como delantero en el CD Huétor Tájar. Además, hace cinco meses creó una escuela de tonificación en Granada.

Ahora, el futbolista ha acudido a 'El Chiringuito' para hablar sobre el error que acabó con su carrera a los 26 años: "No fue tan duro el hecho de enterarme de la sanción porque son dos años que me quitan mi vida entera. Fue duro el volver porque todas las puertas estaban cerradas".

El mallorquín ha explicado que jugaban contra el Real Betis "en casa, el domingo a las 12" y que salía de una lesión e hicieron una fiesta en casa: "Yo pensaba que no iba a ir convocado, lo he contado muchas veces. Una noche que me emborraché y tomé la peor decisión de mi vida que me costó la sanción".

Benítez ha comentado que cuando le tocó someterse al control, le explicó directamente al doctor lo qué había ocurrido: "Me dijo 'Pues bueno, haz el control y a ver qué pasa'. Fue tal cual. Estaba en un momento de mi vida muy mala y no era consciente de lo que tenía en mis manos".

El futbolista ha declarado que, tras dar positivo se fue a casa y estuvo encerrado unas tres semanas. Después de un mes se fue a Mallorca y lo pasó mal: "Estuve unos diez meses bastante mal. Fue el peor momento de mi vida porque no sabía qué hacer. Mi vida me cambió de forma radical".

Benítez ha desmentido haber sufrido problemas de adicción a las drogas: "Para nada. Hay mucha gente que lo ha dicho, pero no. Siempre he hablado de este tema sin tapujos y no tengo ningún problema en reconocer el error, pero jamás he tenido un problema de drogadicción, por así decirlo. Gracias a Dios".