Dani Alves vuelve a la carga y se convierte en predicador: "El Dios que está allí es el mismo que está aquí"

El exlateral de Barça, PSG o Juventus, Dani Alves, ha encontrado en la fe católica el camino hacia la luz tras regresar a su vida 'normal' después de pasar por la cárcel.

Sobre el exfutbolista recaían unas acusaciones de abuso sexual de parte de una joven en una discoteca de la ciudad de Barcelona, pero hasta el momento no existe condena después de no prosperar los cargos en su contra por parte del TSJC.

Dani Alves y Joana Sanz en su casa. / ·

Con el tema aparcado, parece que Alves habría recuperado parte de su vida anterior y hace tan solo unos meses se conocía que había recuperado la relación con su mujer, la modelo canaria Joana Sanz, que inicialmente le había apartado de su vida después de destaparse el caso. De hecho, este 2025 han podido dar la bienvenida a su primer hijo conjunto.

Así, parece que Alves está aprovechando la presunción de inocencia y hace unas semanas se convertía en figura viral al acudir a unas jornadas en la iglesia evangélica Elim de Girona donde pudo coger el micrófono y dirigirse a los feligreses.

Dani Alves predicando en una iglesia evangélica de Girona / ·

"Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple", comentaba por aquel entonces.

Ahora ha regresado a la palestra para volver a hablarle a la gente de las bondades de Dios y predicar su fe, así como para explicar cómo le ha ayudado en sus momentos más oscuros.

"No penséis que el Dios de ahí está lejos de ustedes. El Dios que está allí es el mismo que está aquí", comentaba a viva voz mientras apuntaba al suelo del centro religioso.

El documento solamente refuerza la imagen de Dani Alves como predicador, un apelativo del cual la iglesia Elim de Girona huía en su momento, pero que parece que el exfutbolista no rehusa.