Dani Alves solicita la salida inmediata de la cárcel de Brians 2

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años. Los hechos ocurrieron en los lavabos de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022.

La resolución llegó dos semanas después de la celebración del juicio, en el que el brasileño sostuvo que fue "sexo consentido" y que esa noche había bebido mucho.

Esta semana finaliza el plazo concedido por la Audiencia de Barcelona para presentar recurso contra la sentencia. La Fiscalía y la defensa del condenado ya han presentado la apelación y se espera que en las próximas horas lo haga Ester García, la letrada de la víctima.

Ahora, 'El Periódico' ha adelantado que Inés Guardiola, la abogada de Alves, ha vuelto a pedir su salida de la prisión de Brians 2 de Barcelona mientras se tramitan los recursos presentados.

Además, ha reclamado una vista con todas las partes para dirimir esta cuestión, que, según fuentes judiciales, podría celebrarse a finales de esta semana, cuando acaba el plazo para recurrir.

La defensa del acusado también ha solicitado la absolución del brasileño, alegando que las relaciones sexuales fueron consentidas. No solamente eso, y es que Guardiola ha pedido que los 150.000 euros que Alves abonó antes del juicio, a modo de indemnizar a la víctima por los daños morales y emocionales causados, se considere como una eximente y se le rebaje la pena de prisión hasta un año y medio.

Sin embargo, la fiscal solicita aumentar la condena de cárcel para Dani Alves, al considerar que no se le debería de aplicar la atenuante de reparación del daño porque no le ha supuesto ningún esfuerzo económico. Según han adelantado fuentes judiciales, la acusación particular ejercida por la víctima también reclamará aumentar la condena contra el brasileño.