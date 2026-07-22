Dani Alves desvela por primera vez cómo vivió sus primeros días en prisión: "No tenía ganas de nada, pero apareció él"

Dani Alves estuvo acusado de una agresión sexual ocurrida en los baños de una discoteca de Barcelona y fue condenado a prisión. Sin embargo, después de 14 meses entre rejas, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó por unanimidad el recurso del brasileño y lo absolvió del delito.

Al salir de prisión, el exjugador del FC Barcelona reconoció que "vio la luz" y se convirtió en predicador evangélico, algo de lo que habló cuando acudió al pódcast 'Conversando con Cash Luna'. En un momento dado de la entrevista, el brasileño desveló que "yo conocí a Jesús en el peor momento de mi vida".

"Además, descubrí que en el peor momento de nuestra vida, cuando todo el mundo desaparece, están simplemente montando el escenario para que Jesús aparezca. Entonces, cuando todo el mundo desapareció, cuando todo quedó en silencio, él vino a rescatarme", comentó al pastor evangélico Carlos Enrique Luna.

El lateral brasileño acudió a declarar a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts de Barcelona por la presunta agresión sexual, pero ya salió de ahí detenido: "Una vez de eso, fue la primera vez que yo sentí que yo tenía alma porque salió de mi cuerpo. Yo me quedé congelado".

Cuando ya llevaba unos días encarcelado en la prisión de Brians 2, Alves tuvo la presencia de Jesús. "Apareció por detrás de la reja y me dio una palabra porque Jesús es íntimo. Me dijo: '¡Ey Dani, tranquilo que todo va a estar bien!'. Y desapareció".

Dani Alves se reinventa como predicador en Riyadh Air Metropolitano: Cristo Jesús es el "mejor entrenador y jugador" / Archivo

"En ese momento, recibí una paz que a mí ya me daba igual cualquier cosa. Yo llevaba varios días sin poder dormir, pero aquel día noté como si me hubieran devuelto el alma al cuerpo", aseguró en el pódcast 'Conversando con Cash Luna'.

Tenía claro que había "encontrado la perla preciosa", por lo que ya le daba igual todo: "Va a ser hermoso porque yo he conocido al salvador".

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Una situación que le ayudó completamente, ya que no estaba atravesando un buen momento. "No quería hacer nada... estaba en una depresión terrible, pero una frase cambió el sentido de mi vida. A veces no hace falta mucho, a veces solo hace falta la palabra justa y eso fue lo que me sostuvo ahí dentro", concluyó.