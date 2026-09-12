Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Libres F1 MadringHorario clasificación F1Vuelta a España hoyClasificación Vuelta a EspañaEtapa 20 Vuelta a EspañaHorario Clasificación MotoGPLibres MotoGP San MarinoMarc MárquezLaportaJulián ÁlvarezAlcarazFernando AlonsoVecinos MadringAraujoEnric MasCorberán disculpas RodriEmbarazo RolfoBernabéuArda GulerPerico InduráinGerard PiquéGemma MengualGonzalo BernardosLuis de la FuenteAlberto Lledó AlcarazMaldiniMatías PratsMadre Rafa NadalEster ExpósitoOutdoor
instagramlinkedin

MODA

Dani Alves y Joana Sanz ponen en venta su ropa de lujo

Su iniciativa ha generado comentarios y especulaciones entre quienes siguen de cerca a la pareja, aunque la venta de ropa también puede interpretarse simplemente como una manera de renovar su vestuario y permitir que otras personas den una nueva vida a esas prendas

Dani Alves y Joana Sanz reciben a su primer hijo.

Dani Alves y Joana Sanz reciben a su primer hijo. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Dani Alves y Joana Sanz continúan juntos tras superar el proceso judicial del exfutbolista y han dado la bienvenida a su primera hija en común. Tras la salida en libertad provisional y posterior absolución de Dani Alves, la modelo canaria y el exfutbolista retomaron y consolidaron su matrimonio.

El exfutbolista brasileño reapareció públicamente alejado de los terrenos de juego para centrarse en su fe evangélica y ejercer como predicador. Por parte de la modelo, continúa desarrollando sus propios proyectos y ahora ha encontrado una nueva vía para desprenderse de objetos que ya no utiliza.

Liquidación, pero de lujo

Joana sanz ha comenzado a vender algunas de las prendas y accesorios de lujo que ha acumulado durante años, muchos de ellos vinculados a su trayectoria profesional en el mundo de la moda. Entre las marcas disponibles aparecen firmas internacionales como Chanel, Gucci, Balenciaga o Louis Vuitton, con precios considerablemente inferiores a los originales.

La modelo ha aprovechado una nueva cuenta de Instagram para mostrar algunas de las piezas que tenía guardadas en su armario y ponerlas a disposición de compradores.

Uno de los ejemplos más llamativos es una chaqueta vaquera de Chanel que compró por unos 6.000 euros y que actualmente ofrece por 2.900. De esta manera, determinados artículos pueden adquirirse por una cantidad muy inferior a la que tuvieron inicialmente.

La colección incluye también prendas de otras grandes casas de moda. Entre ellas aparece un jersey rojo de Balenciaga que originalmente rondaba los 950 euros y que ahora se ofrece por 300. El catálogo no se limita a ropa, ya que el calzado también ocupa un espacio importante. Sanz ha puesto a la venta unas botas de ante de Isabel Marant que todavía no había estrenado, pasando de un precio inicial de 890 euros a unos 300 euros.

Otros artículos que forman parte de esta particular selección son unas zapatillas de Louis Vuitton, que el precio original era de aproximadamente 1.100 euros y que ahora se venden por 400. También figuran unas Gucci Flashtrek que costaron alrededor de 1.200 euros y cuyo precio actual se sitúa igualmente en torno a los 400 euros. La variedad de marcas y la diferencia entre los precios originales y los actuales han despertado rápidamente el interés de sus seguidores.

Noticias relacionadas

La decisión responde, según se ha explicado, al deseo de dar utilidad a prendas que permanecían prácticamente olvidadas en su armario. La modelo ya había contado anteriormente que tenía numerosas piezas de lujo que apenas utilizaba e incluso algunas que nunca había llegado a estrenar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Bernardos, economista: 'Siento darles una mala perspectiva sobre los precios. Los de los alimentos van a aumentar sustancialmente en los próximos meses y especialmente en 2027
  2. Miriam Ruiz, abogada: 'Hay un segundo matiz que nadie explica sobre la 'mili' y que puede subir tu pensión
  3. Ester Expósito, sobre su relación con Mbappé: 'Estoy en ese momento bonito de descubrir que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma
  4. Aitana, sobre el uso del catalán: 'Yo soy más castellanoparlante con mi familia, pero es verdad que yo he crecido aquí en Barcelona. Gracias a estar en el colegio he podido aprender perfectamente el catalán y me gustaría poder practicarlo más
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España y avisan de un cambio: 'La tendencia es clara
  6. Apple revoluciona su catálogo con el iPhone Duo plegable, los nuevos Apple Watch y los AirPods 5
  7. Rodrigo Sorogoyen: 'Soy antimadridista total
  8. Sale a la luz cómo fue el estremecedor asalto a Donnarumma y su novia embarazada: 'Se enfadaron pensando que mentía

Dani Alves y Joana Sanz ponen en venta su ropa de lujo

Dani Alves y Joana Sanz ponen en venta su ropa de lujo

Ester Expósito se pronuncia sobre su relación con Mbappé en 'El Hormiguero': "Estoy en ese momento..."

Ester Expósito se pronuncia sobre su relación con Mbappé en 'El Hormiguero': "Estoy en ese momento..."

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La Seguridad Social cambia en 2027: estas son las seis novedades que afectarán a trabajadores y pensionistas

La Seguridad Social cambia en 2027: estas son las seis novedades que afectarán a trabajadores y pensionistas

Andrés Millán, abogado, avisa: si dejaste de trabajar para cuidar a tus hijos puedes sumar años de cotización

Andrés Millán, abogado, avisa: si dejaste de trabajar para cuidar a tus hijos puedes sumar años de cotización

Precio de la luz para mañana, sábado 12 de septiembre: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, sábado 12 de septiembre: las horas más baratas y más caras

Rodrigo Sorogoyen: "Soy antimadridista total"

Rodrigo Sorogoyen: "Soy antimadridista total"