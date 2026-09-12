Dani Alves y Joana Sanz ponen en venta su ropa de lujo

Dani Alves y Joana Sanz continúan juntos tras superar el proceso judicial del exfutbolista y han dado la bienvenida a su primera hija en común. Tras la salida en libertad provisional y posterior absolución de Dani Alves, la modelo canaria y el exfutbolista retomaron y consolidaron su matrimonio.

El exfutbolista brasileño reapareció públicamente alejado de los terrenos de juego para centrarse en su fe evangélica y ejercer como predicador. Por parte de la modelo, continúa desarrollando sus propios proyectos y ahora ha encontrado una nueva vía para desprenderse de objetos que ya no utiliza.

Liquidación, pero de lujo

Joana sanz ha comenzado a vender algunas de las prendas y accesorios de lujo que ha acumulado durante años, muchos de ellos vinculados a su trayectoria profesional en el mundo de la moda. Entre las marcas disponibles aparecen firmas internacionales como Chanel, Gucci, Balenciaga o Louis Vuitton, con precios considerablemente inferiores a los originales.

La modelo ha aprovechado una nueva cuenta de Instagram para mostrar algunas de las piezas que tenía guardadas en su armario y ponerlas a disposición de compradores.

Uno de los ejemplos más llamativos es una chaqueta vaquera de Chanel que compró por unos 6.000 euros y que actualmente ofrece por 2.900. De esta manera, determinados artículos pueden adquirirse por una cantidad muy inferior a la que tuvieron inicialmente.

La colección incluye también prendas de otras grandes casas de moda. Entre ellas aparece un jersey rojo de Balenciaga que originalmente rondaba los 950 euros y que ahora se ofrece por 300. El catálogo no se limita a ropa, ya que el calzado también ocupa un espacio importante. Sanz ha puesto a la venta unas botas de ante de Isabel Marant que todavía no había estrenado, pasando de un precio inicial de 890 euros a unos 300 euros.

Otros artículos que forman parte de esta particular selección son unas zapatillas de Louis Vuitton, que el precio original era de aproximadamente 1.100 euros y que ahora se venden por 400. También figuran unas Gucci Flashtrek que costaron alrededor de 1.200 euros y cuyo precio actual se sitúa igualmente en torno a los 400 euros. La variedad de marcas y la diferencia entre los precios originales y los actuales han despertado rápidamente el interés de sus seguidores.

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La decisión responde, según se ha explicado, al deseo de dar utilidad a prendas que permanecían prácticamente olvidadas en su armario. La modelo ya había contado anteriormente que tenía numerosas piezas de lujo que apenas utilizaba e incluso algunas que nunca había llegado a estrenar.