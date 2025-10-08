Dani Alves y Joana Sanz celebran la llegada de su primera hija en Barcelona: "Ya tenemos nombre"

La vida de Dani Alves desde su retorno a Barcelona para disputar la última etapa en el Camp Nou ha sido una montaña rusa. Después de salir acusado de agresión sexual a una joven, meses más tarde vio como todo su entorno se desmoronaba y su vida caía como un castillo de naipes, algo que había construido bajo la apariencia de 'Good Crazy' (loco bueno) que predicaba por las redes.

Su mujer, la modelo tinerfeña Joana Sanz, se alejó de él y entró en la cárcel para cumplir condena, pero al salir recuperaron la relación e incluso la fortalecieron. Así lo demuestra el nacimiento de su primera hija conjunta, una noticia que se esperaba desde que se anunciara el embarazo en marzo de este 2025.

Este es el primer bebé de Sanz, pero no el primero de Alves, que tiene dos con su exmujer, quien fuera su representante, Dinorah Santana, de quien se divorció en 2011 durante su primera etapa en la Ciudad Condal. Lo avanzaba 'Vanitatis', tras dar a luz en Barcelona, la pareja se trasladó a su casa en Esplugues de Llobregat, donde ya reciben las visitas de rigor para conocer al neonato.

Pese a que no han querido revelarlo, Sanz comentaba que "ya tenían nombre para el bebé" y que había "pistas en las fotos" publicadas en las redes sociales, donde ha compartido cómo iba avanzando la adecuación de la casa para la llegada de su primer hija.

Alves no se ha pronunciado al respecto y su Instagram se ha convertido en un álbum dedicado a su sentimiento religioso y un portal de redención, pero su mujer sí que ha hablado largo y tendido sobre el tema y cómo sentía la presión de tener que quedarse embarazada desde una edad temprana.

"No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los 22 años con preguntas de ‘¿para cuándo el bebé?’… Qué presión social tan aterradora", se sinceraba cuando dio a conocer que estaba esperando el bebé.

"Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien. Con el paso de los años mi grupo de amigas fueron teniendo bebés y las redes sociales se llenaban de nacimientos (supongo que por edad es lo que toca). No es una broma la frase de ‘se te va a pasar el arroz’. Hay tanto desconocimiento sobre la edad reproductiva de la mujer y que no es tan fácil quedarse embarazada", añadía la modelo.

Joana ha sufrido mucho para llegar a donde está hoy debido a que no le ha sido nada fácil conseguir quedarse embarazada. También revelaba que era una nueva etapa en la vida que le daba cierto pavor de afrontar: "Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer", indicaba. Sanz se ha sometido a dos fecundaciones 'in vitro', a tres pérdidas y a una operación de trompas de Falopio, además de sufrir de endometriosis.