Dani Alves impacta con su confesión: "Limpiar en la cárcel por 113 euros con la presencia del Señor es mejor que millones sin su presencia"

Dani Alves pasó unos 14 meses en prisión preventiva tras ser acusado de agresión sexual. Hace ya más de dos años que salió en libertad provisional tras abonar una fianza de un millón de euros, y desde entonces ha mantenido un perfil más discreto.

Desde que salió de prisión, el exjugador del FC Barcelona ha participado en encuentros de carácter religioso, donde ha compartido reflexiones sobre su experiencia vital. En el programa 'Metanoia' habló de su transformación personal y aseguró que su paso por la cárcel marcó un cambio profundo en su forma de ver la vida, al que se refiere como una "transformación interior" ligada a su fe.

Alves reflexionó sobre lo vivido en prisión y lo interpretó desde una visión espiritual: "La verdadera prisión no es una cárcel física, sino una cárcel invisible que nosotros cargamos, que es el pecado", explica.

El brasileño insistió en esa idea de transformación interior y aseguró que su paso por la cárcel supuso un cambio profundo: "Yo llevaba 40 años preso en el pecado, y ahí en la prisión yo fui libre. Es paradójico, pero son las cosas de Cristo".

Preguntado por cómo afrontó su estancia en prisión, el exfutbolista lo relacionó con un proceso de "despertar" personal. "Tú no puedes ser libre si tú no estás preso. ¿Cómo va a ser libre si tú no te das cuenta de que tú estás preso?", señaló.

Alves también comparó su etapa en la élite del fútbol con lo vivido en la cárcel, asegurando que su escala de valores ha cambiado por completo: "Yo, que jugué en los mejores equipos, en la mejor selección del mundo y que facturaba muchos millones, he percibido en la cárcel que 113 euros limpiando la cárcel con la presencia del Señor es mejor que millones en la ausencia del Señor y ganando todo lo que puedas imaginar. Yo hago lo que haga falta, siempre y cuando la presencia del Señor esté acompañándome".

Durante su testimonio, el brasileño recordó un momento en prisión en el que, según dijo, no tenía dinero ni para un café. Explicó que pensó en ese café mientras estudiaba la Biblia y, poco después, un "hermano" le llevó uno junto a una botella de agua. "No te olvides que yo soy detallista con los míos", añadió que le dijo el Señor.

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En otro momento de su intervención, el brasileño destacó el impacto de la fe en su vida diaria durante ese periodo: "Más vale un café en la presencia, que un VIP en el infierno con botella de champán y montones de gente que no debe", concluyó.