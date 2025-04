Dani Alves, cazado en Madrid tras la absolución: con quién estaba, dónde y por qué

El pasado viernes, 28 de marzo, se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvía a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel.

Sin embargo, el brasileño se pasó durante 14 meses en prisión, pero actualmente se encontraba en libertad provisional después de que su abogada depositara la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona.

Después de que saliese la noticia, Joana Sanz, esposa de Dani Alves, rompió su silencio y emitió un contundente comunicado a través de su cuenta personal de Instagram: "Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años". También, anunció que está embarazada.

Ahora, el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 ha conseguido las primeras imágenes de la pareja en Madrid tras la absolución. Ambos han sido pillados celebrando el aniversario de un amigo de ella.

La pareja ha sido vista en el restaurante de Dabiz Muñoz, 'StreetXO'. En las imágenes que ha enseñado el formato de Antena 3 se ha podido ver a al exfutbolista con una chaqueta marrón y una gorra negra.

Asimismo, la reportera de 'Y ahora Sonsoles' Arancha Pérez Ponce ha querido detallar a la audiencia del programa que ambos estaban paseando por un centro comercial de Madrid muy acaramelados.

"Sobre las 2 de la tarde les veíamos llegar con una pareja de amigos. Entraban directamente con el coche. Ellos eligieron el restaurante de Dabiz Muñoz para celebrar el cumpleaños de un amigo, han entrado directamente al reservado", ha desvelado.

Asimismo, ha reconocido la reportera que "allí dentro hemos podido escuchar cómo cantaban el cumpleaños feliz a este amigo de Joana. Ha sido una comida exclusiva. Si eres entre 2-6 personas, el gasto medio es de 600 euros".

La periodista Lorena Vázquez ha añadido que "no deja de sorprendernos esta reconciliación. La relación ahora va viento en popa, disfrutando de su embarazo. Han ido solo a celebrar este cumpleaños y ya están volviendo a Barcelona".