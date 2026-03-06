Una DANA llega tras la borrasca Regina: Mario Picazo alerta de tormentas y nieve

La primavera arranca durante este próximo 20 de marzo, pero la realidad es que antes de que llegue el cambio de estación, en España volveremos a experimentar el paso de una DANA que ya han confirmado meteorólogos como Mario Picazo.

Una DANA traerá tormentas a gran parte de España este fin de semana

El paso de la borrasca Regina abre así camino para que una DANA reactive la inestabilidad atmosférica en España. ¿El resultado? Llegarán nuevas tormentas, lluvias de gran intensidad e incluso nevadas que sobre todo afectarán a zonas de montaña.

Las primeras previsiones que se tienen sobre la DANA es que tendremos un tiempo muy variable a lo largo de los próximos días. Ya se ha determinado que algunas de las tormentas que tendrán lugar podrían acabar siendo localmente fuertes.

Y la llegada de la DANA no implicará solo una nueva oleada de precipitaciones: la temperatura general también se verá afectada. De este modo, se anticipa un descenso generalizado de las temperaturas, lo que facilitará la presencia de nieve incluso en cotas medias.

Tormentas en Barcelona / sport

Concretamente, se prevé que las nevadas afectarán sobre todo a sistemas montañosos del norte y centro peninsular. Pero de nuevo, se anticipa que la cota podría bajar a menores niveles durante momentos determinados.

Mario Picazo expone que esta inestabilidad se mantendrá mayormente durante todo el fin de semana. Se esperan lluvias intermitentes en distintas regiones del país, por lo que gran parte de la península deberá seguir con atención la evolución del tiempo.

Hay que considerar que una DANA es siempre un fenómeno difícil de anticipar. Por mucho que meteorólogos como Mario Picazo den el aviso preventivo, la fuerza con la que se dan estos fenómenos puede variar activamente dependiendo de la circulación de las masas de aire.

Así pues, por ahora solo queda estar pendientes de la evolución de la DANA de este fin de semana. Y es que si bien a partir de domingo podría empezar a aflojar en ciertas zonas de España, no hay que olvidar su imprevisibilidad.