La DANA Alice ya está aquí: Dónde lloverá el jueves 9 de octubre y alertas de la AEMET

Las lluvias esperadas para esta semana han empezado a dejarse caer en algunas zonas de España y la AEMET ya ha activado alertas en las Comunidades Autónomas donde se espera que los chubascos y tormentas puedan hacer estragos.

Durante el miércoles ya emitió un comunicado en el que advertía de la llegada de "una vaguada atlántica con una masa fría" que derivaría en una "abundante humedad a la fachada mediterránea". Además, revela que este episodio se espera que se mantenga durante algunos días, "con precipitaciones muy fuertes, y persistentes".

Así, en la jornada del jueves 9 de octubre las primeras lluvias que descargaron en el este de Castilla-La Mancha y puntos de Valencia y Murcia ya han llegado al sur de Catalunya, en las comarcas de Tarragona y hasta Barcelona, donde durante las primeras horas se podía presenciar una tormenta eléctrica en altura a ciertos kilómetros de la capital catalana.

Por eso, la AEMET cuenta con alerta amarilla en todo el litoral sur y central catalán, e incluso en las comarcas interiores de Barcelona. La precipitación persistirá todavía en la zona del Mediterráneo central, de nuevo en la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia, aunque también en parte de la costa andaluza más oriental y puntos del oeste del territorio, además de algunos puntos de Castilla-La Mancha.

Más allá del aviso amarillo, que se ha activado a partir de las 7 de la mañana en Catalunya y lo hará a partir de las 9 en Castilla-La Mancha y Andalucía, la posibilidad de que las lluvias lleguen con más intensidad ha obligado a los expertos a elevar el aviso a color naranja en el centro y sur de la Comunitat Valenciana. En Alicante podrían llegar a precipitar hasta 60 mm en una hora, mientras que en Cartagena o Murcia se esperan hasta 30 mm en una hora.

Las Baleares también cuentan con alerta naranja, aunque solamente en las islas de Formentera e Ibiza, donde hace algunos días ya descargó con intensidad y se produjeron inundaciones.

La AEMET advierte de que los núcleos tormentosos pueden conllevar granizo en algunos momentos y pide cautela a la población. De cara a los próximos días, las zonas que seguirán recibiendo las lluvias son las comunidades valenciana y murciana, "donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial".

Pese a ello, el joven meteorólogo burgalés, Jorge Rey, no preveía que dejaran los registros históricos que se vivieron ahora hace un año en Valencia, la zona cero de las inundaciones masivas que terminaron con la vida de 216 personas. Sin embargo, la prudencia debe seguir siendo el camino a seguir y las autoridades van con pies de plomo después del terrible episodio de 2024.