Dan Buettner, médico experto en longevidad: "Si quieres vivir más, comienza tu día con un gran desayuno sabroso con frijoles en una parte regular de las comidas como poderosa fuente de proteína y fibra, y busca nueces en lugar de aperitivos procesados"

Existen muchas maneras de cuidar el propio cuerpo con el objetivo de mejorar nuestra longevidad a largo plazo. Pero uno de los factores más decisivos para conseguirlo tiene que ver con cómo nos alimentamos.

Construir unos buenos hábitos al respecto es crucial para prevenir todo tipo de lesiones y enfermedades, y el experto en longevidad Dan Buettner ha subido una reciente publicación donde arroja varios consejos clave.

Estos últimos se encuentran centrados en un tema común: el desayuno o, mejor dicho, sobre cómo hacerlo exactamente o qué nutrientes debemos incluir dentro de él. Algo ante lo que el experto sorprende con un alimento: frijoles.

"Intenta hacer un desayuno sabroso e incluir frijoles en cualquier comida que hagas", comentaba Dan Buettner. Pero, ¿por qué este alimento es tan útil de cara a mejorar nuestra longevidad?

La respuesta del especialista revela que este alimento es un muy buen sustituto natural de la proteína que obtendríamos a través de otros alimentos menos saludables. Y ahí es donde ataca directamente a los ultraprocesados:

"Come nueces como snack antes que cualquier otro alimento ultraprocesado", comentaba el experto. Además, Dan Buettner compartía un tercer consejo crucial que influye directamente en la energía que tengamos a diaro.

Según el especialista, lo ideal es que hagamos la cena lo más pronto posible con el objetivo de espaciar en el tiempo el acto de comer y de irnos a dormir. Esto hará que nuestro cuerpo no se encargue de la digestión y el sueño al mismo tiempo, haciendo que al día siguiente te levantes más descansado.

Para terminar, Dan Buettner hace uso del mítico refrán que se usa para ejemplificar cómo deben ser nuestros hábitos alimentarios a lo largo del día: "desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo".