Dan Buettner, experto en longevidad: "Una simple porción diaria, alrededor de 60 frijoles negros se han vinculado a añadir años a tu vida"

En la búsqueda por mejorar la longevidad, muchos expertos infravaloran ciertos alimentos que poseen un potencial oculto; algo que Dan Buettner destaca frente a un ingrediente que no suele estar muy presente en la dieta mediterránea: los frijoles negros.

En una reciente publicación, el experto asegura que existen muchos medicamentos de herbolario en las tiendas que aseguran ser capaces de frenar el envejecimiento, pero no cuentan con estudios que apoyen sus resultados.

En este sentido, Dan Buettner asegura que las personas que consumen estos artículos están sirviendo como "muestra de experimento" para estas empresas al no saber cuáles son los efectos probados que poseen a largo plazo.

En su lugar, Dan Buettner opta por acudir a los medios naturales con el objetivo de mejorar la longevidad de una manera mucho más auténtica y, entre las opciones que muestra, destaca los frijoles negros como una de las más señaladas.

"Recomiendo una ración de 60 frijoles negros al día. Eso añadirá una media de cuatro años más a tu esperanza de vida en comparación a si no las tomas nunca", compartía el experto a través de su cuenta de Instagram.

Los frijoles negros son un alimento muy popular y extendido en la cultura gastronómica de varios países de Latinoamérica, pero no era tan sencillo encontrarlos en las tiendas locales debido a que no es muy utilizado en la dieta mediterránea.

No obstante y fruto de la globalización, hoy en día es muy fácil verlos tanto en tiendas de carácter especializado en productos de Latinoamérica como incluso en varias cadenas generalistas.

Además, estos sirven como complemento perfecto a muchos platos que ya son saludables de por sí, por lo que recurrir a ellos supone utilizar una fuente natural de nutrientes que, según el experto, mejoraría nuestra longevidad a largo plazo.