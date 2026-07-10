SALUD
Dan Buettner, experto en longevidad: "Realizar ejercicio social, como el Pickleball, mejora el bienestar"
Realizar ejercicio físico de forma constante puede aumentar la expectativa de vida
Cada persona tiene una esperanza de vida diferente. Hay factores que pueden afectar a la vida de las personas, como el entorno, el estilo de vida o la alimentación, aunque la genética también juega un papel importante. Aspectos como una alimentación equilibrada, la práctica habitual de actividad física, el entorno donde se vive, el acceso a servicios sanitarios de calidad y la situación económica influyen de manera importante en la posibilidad de disfrutar de una vida más larga y saludable.
Tener un estilo de vida saludable puede aumentar tus posibilidades de vida, según los expertos de longevidad. Diversos especialistas han investigado las regiones del mundo donde es más frecuente encontrar personas centenarias. Por ejemplo, Dan Buettner, experto en longevidad y fundador de Blue Zones, una organización que les permite a los habitantes de Estados Unidos tener vidas más largas y saludables.
Las zonas azules son regiones geográficas del mundo donde las personas viven vidas significativamente más largas, saludables y activas que el promedio mundial, superando frecuentemente los 100 años de edad.
Hacer ejercicio es vital
Según Buettner, una de las claves que favorecen la longevidad es el movimiento diario. Si realizas ejercicios de forma constante, como caminar, nadar o correr, contribuye a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los músculos y mantener un buen estado físico con el paso de los años.
Los deportes de raqueta, como el tenis o el bádminton, en el que realizas un gran esfuerzo físico con rapidez mental, coordinación y capacidad de reacción, estimula también el cerebro.
La clave del Pickleball
Otro aspecto que convierte a estas actividades en una excelente opción es su componente social. Compartir tiempo con otras personas mientras se practica deporte fortalece las relaciones personales y favorece el bienestar emocional. En este sentido, el pickleball, un deporte que mezcla elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, ha ganado popularidad por ser accesible, divertido y fácil de practicar para personas de diferentes edades.
Los especialistas coinciden en que mantener una vida social activa puede ser tan importante como cuidar la alimentación o hacer ejercicio. Contar con amistades, participar en actividades grupales y sentirse parte de una comunidad ayuda a reducir el estrés, combatir la soledad y mejorar la salud mental, factores estrechamente relacionados con una mayor longevidad.
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