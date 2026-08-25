Dan Buettner, experto en longevidad: "El lugar donde vives puede añadir años a tu vida. Tu código postal influye en tu salud más que tu código genético, porque tu entorno dicta tus hábitos"

¿Y si una de las decisiones que más puede terminar influyendo en nuestra esperanza de vida no estuviera en el supermercado, en el gimnasio o en el médico, sino en la calle donde vivimos? Esa es la idea que defiende Dan Buettner, investigador y divulgador especializado en longevidad, quien lleva años estudiando qué tienen en común algunas de las poblaciones más longevas del planeta.

Para Buettner, el entorno tiene un papel mucho más importante del que solemos concederle. Hasta el punto de que el lugar en el que vivimos puede terminar condicionando nuestros hábitos cotidianos, y con ellos, nuestra salud.

Caminar sin darte cuenta puede cambiar tus hábitos

La clave está en algo tan sencillo como el movimiento diario. En determinados entornos urbanos, desplazarse caminando no es una decisión consciente ni una sesión de ejercicio programada: simplemente forma parte de la rutina.

Buettner pone como ejemplo ciudades como Nueva York, donde muchas personas caminan para ir al trabajo, utilizan el transporte público, hacen compras o se desplazan de un barrio a otro. También suben escaleras y pasan buena parte del día en movimiento porque la propia estructura de la ciudad favorece ese comportamiento.

La diferencia puede parecer pequeña, pero acumulada durante años supone una cantidad muy considerable de actividad física. Y esta es una de las ideas centrales de su planteamiento: los hábitos saludables funcionan mejor cuando no exigen un esfuerzo constante de voluntad. Si para caminar hay que coger el coche y desplazarse a un parque, probablemente acabes renunciando. Si estas necesidades diarias están a pocos minutos a pie, caminar se convierte en automático.

El entorno puede empujarnos hacia una vida más activa

Según la filosofía de Buettner, esto ayuda a explicar por qué determinados lugares concentran poblaciones con mayor longevidad. No se trata únicamente de qué comen sus habitantes o de cuánto ejercicio hacen de manera intencionada, sino también de las condiciones que favorecen determinadas conductas.

Un barrio en el que se pueda caminar puede hacer que una persona se mueva más sin considerar que "está haciendo deporte". Y esa actividad acumulada puede contribuir a mantener un metabolismo más activo y reducir algunos factores de riesgo asociados al sedentarismo.

"El lugar donde vives puede añadir años a tu vida", sostiene el experto. Un mensaje que se resume en que cuidar la salud no es solo añadir obligaciones a nuestra agenda. A veces es tan simple como vivir en un entorno que nos incite a movernos más.