Dan Buettner, experto en longevidad, desmonta el mito del ejercicio intenso: “Puede acortar tu vida”

Es momento de tatuarse con tinta negra las palabras de Dan Buettner, experto en longevidad y creador de las conocidas 'Zonas azules'. Unas declaraciones que han suscitado un enorme debate en redes sociales después de que este especialista haya publicado un vídeo en Instagram en el que cuestiona uno de los mitos más extendidos acerca del envejecimiento: la idea de que el ejercicio intenso garantiza una vida más larga.

Con más de 800.000 seguidores en esta popular plataforma, Buettner asegura que "esto se ha convertido en la creencia más incompleta sobre salud y longevidad". El problema no es tanto moverse, como sí en la forma en la que se ha vendido el deporte y la práctica regular de ejercicio.

Centrándose en datos estadounidenses (no obstante, Buettner es de Estados Unidos), menos del 25% de la población hace al menos 20 minutos de actividad física al día: "la mayoría promete que va a entrenar, pero nunca lo cumple".

Otro error muy grave es la "propaganda" de los entrenamientos extremos y del levantamiento de pesas como si esto fuese una solución mágica para envejecer mejor.

Buettner afirma que prácticas como ultramaratones o rutinas de alta intensidad no solo no alargan la vida; todo lo contrario: "aumentan la inflamación, dañan las articulaciones y existen evidencias de que los corredores de maratón desarrollan arterias calcificadas".

Entonces, ¿qué nos recomienda este experto en longevidad para vivir más y mejor? Lejos de los gimnasios y de la obsesión por llevar nuestro cuerpo al límite, es tan sencillo como caminar a diario o utilizar la bicicleta: "ese estilo de vida moderado es realmente lo que ayuda a vivir más tiempo y con mayor calidad".

Al final, eso de caminar 10.000 pasos al día o apostar por el ciclismo para ir al puesto de trabajo parece ser verdad. Aunque pueda haber enfermedades por el camino, este sería el verdadero secreto de una vida más larga.