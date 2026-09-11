Dan Buettner, experto en longevidad: "Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un pobre"

Dan Buettner (Minnesota, 1960) es explorador, periodista y autor sobre longevidad. El estadounidense investigó las zonas azules, los cinco lugares del mundo donde la gente vive más tiempo y mantiene una mejor salud. Con su experiencia, el escritor recomienda hábitos de vida para conseguir una mejor salud, bienestar, reducir el estrés y tener una vida más larga.

Hace un tiempo, Buettner publicó un vídeo en redes sociales hablando de longevidad. Durante el vídeo, el autor norteamericano ha hecho una reflexión sobre el estudio de bienestar estudiantil, elaborado por la Universidad Johns Hopkins: 'El momento oportuno lo es todo: por qué comer con regularidad favorece el bienestar general'.

Plato de comida saludable / .

En este aspecto, el experto de las zonas azules recomienda lo siguiente: "Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo". Según el divulgador sobre longevidad, el momento adecuado para desayunar y recuperar energías es "entre una y dos horas después de despertarte".

Sobre la cena, Buettner propone cenar temprano y ligero. De esta forma, consigues simplificar la alimentación sin dietas insostenibles a lo largo del tiempo: "Sin aparatos, sin suplementos: simplemente como al ritmo de tu cuerpo, como siempre lo han hecho las personas más longevas del mundo".

Persona durmiendo. / El Periódico

Al respecto del informe, los autores del documento explican que "es fundamental que los hábitos de alimentación y sueño se sincronicen con los ritmos circadianos". Los investigadores advierten que si los ritmos sufren alteraciones, "puede aumentar el riesgo de obesidad diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares".

Los resultados concluyen que cada individuo necesita una cantidad determinada de calorías diarias. Estas calorías se obtienen a través de los alimentos que consumimos. Sin embargo, sin comer lo suficiente a lo largo del día puede resultar complicado cubrir las necesidades nutricionales.

Por otra parte, tener un horario habitual para las comidas ayuda a regular la digestión. Buettner fue presentador de la serie de Netflix 'Live to 100: Secrets of the Blue Zones', premiada con tres Emmy. Las zonas azules más populares son Cerdeña (Italia), La isla de Icaria (Grecia), Loma Linda (California), La isla de Okinawa (Japón) y la Península de Nicoya (Costa Rica).

En estos territorios habitan algunas de las personas más longevas del mundo, con más de 100 años de edad. Dan Buettner investigó las características demográficas y sociales de la población en estas regiones, analizando sus hábitos diarios.