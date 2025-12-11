Dan Brown e Isabel Preysler, los dos 'invitados' de hoy de 'El Hormiguero', jueves 11 de diciembre

'El Hormiguero' cierra una semana más con una de sus noches más esperadas. El programa presentado por Pablo Motos recibe hoy jueves 11 de diciembre a Dan Brown, uno de los escritores más vendidos y reconocidos del panorama internacional.

El autor estadounidense, conocido sobre todo por sus éxitos 'El código Da Vinci' o 'Ángeles y demonios', llega al espacio de Antena 3 para conversar sobre su trayectoria literaria, su proceso creativo y la forma en la que construye las tramas llenas de simbología, misterio y enigmas que lo han convertido en un fenómeno global.

Brown, que acumula millones de lectores en todo el mundo y cuyas obras han sido traducidas a decenas de idiomas, abordará además cómo vive la presión de un éxito sostenido durante más de dos décadas, así como la relación entre sus novelas y sus populares adaptaciones cinematográficas.

En esta entrevistas, Dan Brown contará probablemente algún secreto acerca de sus últimos libros, cuáles son sus planes a futuro, su pasión por la historia y su manera de reimaginar hechos y leyendas para mantenernos a todos sus lectores en vilo.

Isabel Preysler se suma a la mesa de actualidad de 'El Hormiguero'

Pero la velada no termina ahí. Tras la conversación con el escritor, 'El Hormiguero' ofrecerá una tertulia especial en la que Isabel Preysler tomará el protagonismo. La socialité se unirá a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Motos en una mesa repleta de rostros mediáticos.

El grupo, como sucede cada jueves, comentará la actualidad, repasará momentos del programa y abordará temas que, como es habitual, pueden derivar en anécdotas, debates inesperados y alguna que otra confesión.

Con la presencia de una figura literaria de talla internacional y uno de los personajes más icónicos de la crónica social española, la noche de hoy terminará siendo una de las más comentadas en redes sociales.