DAMM presenta Bohemia reserva 150, una cerveza para celebrar 150 años de historia cervecera

Hace más de 150 años, los jóvenes alsacianos August Kuentzmann Damm y su esposa Melanie se instalaron en Barcelona para cumplir su sueño: elaborar cerveza. En 1876 abrieron su propia cervecería y crearon una cerveza adaptada al clima mediterráneo: la primera Estrella. Hoy, un siglo y medio después, el espíritu de August y Melanie sigue vivo y llega hasta nuestros días sin perder su esencia fundacional.

Con motivo de su 150 aniversario, Damm presenta Bohemia Reserva 150, una cerveza concebida para rendir homenaje a este legado y brindar por todas las personas que han acompañado a la compañía a lo largo de este camino.

Bohemia Reserva 150 toma su nombre de la Fábrica de la Bohemia, el antiguo recinto cervecero inaugurado en 1905 en la calle Rosselló de Barcelona —actual Antigua Fábrica Estrella Damm—, un espacio que ha llegado hasta nuestros días convertido en uno de los principales polos culturales y sociales de la ciudad. La imagen de Bohemia Reserva 150 también conecta con este legado: su etiqueta se inspira en las primeras etiquetas de

Damm de finales del siglo XIX, reinterpretadas con un lenguaje contemporáneo y modernista.

Una cerveza para disfrutar sin prisas

En 2001, con motivo del 125.º aniversario de Damm, se lanzó A.K. Damm, una cerveza creada en honor a August K. Damm. Este año, coincidiendo con el 150.º aniversario, los maestros cerveceros de Damm han creado Bohemia Reserva 150: una cerveza lager de guarda lenta, elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo, 100 % ingredientes naturales, y sometida a una maduración prolongada que le permite alcanzar una gran profundidad y equilibrio.

Este proceso paciente es reflejo del conocimiento y la experiencia acumulados por los maestros cerveceros de Damm a lo largo de generaciones, y conecta directamente con aquel espíritu fundacional que sitúa el tiempo y el oficio en el centro de la elaboración. El resultado es una cerveza intensa pero equilibrada, de amargor moderado y con matices herbáceos, que expresa el carácter y la frescura propios de la tradición cervecera de la compañía.

La cerveza del 150 aniversario de Damm es también una cerveza versátil, perfecta para acompañar carnes y guisos (desde hamburguesas hasta estofados melosos que requieren una bebida con carácter), tapas y fritos (como croquetas, calamares o patatas bravas, ya que la carbonatación y el alcohol alivian la sensación de fritura en boca), embutidos (donde el contraste suaviza la grasa y potencia las notas especiadas de la carne), quesos curados (el amargor de la cerveza equilibra la cremosidad del queso, mientras que este realza el dulzor de la malta), así como pescados azules y ahumados (como sardinas, caballa o salmón, cuya intensidad requiere una cerveza con personalidad).

Bohemia Reserva 150 ya está disponible en la tienda online de Damm (shop.damm.com) y, en los próximos días, llegará a bares, restaurantes y superficies comerciales.