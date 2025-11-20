Daddy Yankee cuenta su experiencia en el Santiago Bernabéu tras 3 años sin hacer conciertos

El pasado 16 de noviembre fue un día especial para Daddy Yankee. El artista puertorriqueño, el mejor reaggetonero de la historia y el inventor de esta indústria musical, actuó junto a Bizarrap en el Santiago Bernabéu. Lo hicieron con motivo del 'Halftime Show' de la NFL, en la que se acostumbran a hacer conciertos.

El estadio acogió el encuentro de la NFL, entre Miami Dolphins y Washington Commanders, con victoria de los Dolphins. Pero en el descanso, la NFL guardaba una sopresa: todas las miradas estaban puestas en lo que ocurriría en el césped del estadio del Real Madrid: el esperado recital de Daddy Yankee y Bizarrap, una combinación explosiva que terminó por encender el Bernabéu.

Justo a las 17:00, con el Bernabéu completamente a oscuras, las pantallas gigantes se iluminaron con la estética futurista característica de Bizarrap. Entre sintetizadores y visuales en tonos azules, el productor argentino apareció en su cabina, dando inicio a una introducción creada especialmente para el evento.

El público estalló cuando la figura de Daddy Yankee emergió entre ráfagas de luz. Con su habitual presencia dominante, el puertorriqueño marcó el ritmo desde el primer verso de la nueva sesión, que sonó más potente que nunca gracias a un montaje sonoro adaptado al formato de estadio. Las miles de personas presentes se levantaron de sus asientos para cantar junto a él.

La primera vez que actuaba tras su retirada en diciembre de 2023

A pesar de estar acostumbrado a los escenarios y multitudes, el artista llevaba tres años sin asistir a un concierto como espectador. El reencuentro con los conciertos llegó en un evento especial: una presentación de Bizarrap. Daddy Yankee admitió que pensaba que el momento sería extraño, pero finalmente ocurrió lo contrario. “Mucho entusiasmo con lo de Bizarrap. Fíjate, no se me hizo raro. Pensaba que me iba a sentir extraño, pero cuando fui entrando me sentí bien”, compartió el artista junto a Ibai en su canal de Youtube.

Lo que más lo sorprendió fue el cariño del público. Mientras avanzaba por las gradas, los asistentes lo reconocían, lo rodeaban y le pedían fotos con emoción. “La gente me trató increíble, demasiado cariño”, dijo. “Iba pasando por las gradas, la gente pidiendo fotos y nosotros tratando de saludar a todo el mundo”.

Para Daddy Yankee, ese contacto cercano fue un recordatorio del respaldo que siempre ha tenido. La experiencia, según él, “fue demasiado especial por cómo me recibió la gente”, decía el 'Big Boss'.