Ni Dacia, ni Fiat: Los coches de segunda mano más vendidos en España en 2025

El mercado de vehículos de segunda mano en España está en un momento inmejorable, dominando el mercado, puesto que por cada coche nuevo se venden casi dos de segunda mano. Y parece que la tendencia es alcista. Pero, ¿cuáles están siedo los vehículos más vendidos este año?

Los coches de segunda mano más vendidos en España

Rregresan los clásicos, ya que los coches de segunda mano más vendidos en España en 2025 vuelven a ser los mismos que los años anteriores, ya que los tres primeros puestos repiten por quinto año consecutivo. Una auténtica barbaridad que confirma su bienestar en este mercado.

Los modelos más vendidos son Volskwagen Golf, Seat Ibiza y Renault Megane. Los tres coinciden en los elementos que suelen determinar una compra en el mercado de segunda mano en lo que a vehículos se refiere: fiabilidad, disponiblidad de recambios y precios asequibles.

En cifras, el Volkswagen Golf es el rey con 44.170 unidades vendidas, completando el podio encontramos al Seat Ibiza y al Reanult Megane, ambos con 39.000 unidades vendidas, aproximadamente. Y es curioso, ya que el Golf es el coche más caro de media que los otros dos.

El Volkswagen Golf suele tener un precio aproximado de 14.960 euros frente a los 9.120 euros del Seat Ibiza y los 9.300 euros del Renault Megane. La mitad de los coches vendidos tenían más de 10 años y, de hecho, estos tres modelos lo superan concreces

La media de edad de los Golf de segunda mano vendidos es de 16,4 años, mientras que el Renault Megane y el Seat Ibiza rondan los 16 y 15, respectivamente.

El dominio del coche de segunda mano

Según los datos del Instituto de Estudios de Automoción, entre enero y julio de 2025 se han vendido 1.385.000 vehículos de segunda mano, mientras que los nuevos se quedan en 708.000. Una clara diferencia que vuelve a confirmar que en España se compran más coches usados que nuevos.