Dabiz Muñoz desvela cuánto cuesta realmente su exclusivo menú líquido

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más importantes de España por la cocina vanguardista que realiza en sus restaurantes. El reputado chef comenzó en la escuela de hostelería de Torrejón de Ardoz, Madrid, y al finalizar empezó a hacer prácticas en los restaurantes que habían sido su referente como aprendiz: Balzac, Viridiana y Chantarella.

Después de finalizar las prácticas en los mejores restaurantes de España, recorrió el mundo para probar las distintas gastronomías de las diferentes culturas del mundo. A pesar de ser ya uno de los cocineros más laureados, el madrileño sigue estudiando para evolucionar cada día, siendo la principal causa de su éxito.

Ahora, el cocinero está en boca de todos gracias a su exclusivo menú líquido. En Madrid Fusión explicó las razones detrás de este concepto, que se presenta sin alcohol, sin azúcar y con bebidas fermentadas elaboradas en el propio restaurante.

"Para mí actualmente el menú líquido de DiverXO con la combinación con el menú sólido es la máxima expresión, es la mejor forma de hacerse una idea de qué significa DiverXO a día de hoy. Queremos que el menú líquido y sólido discurra de forma paralela, es una manera de tomar los dos menús a la vez", señaló en la ponencia.

Quiso dejar claro que "son menús paralelos, en ocasiones no armonizan, se pueden repeler, y a nivel sensorial es algo que nos gustaba. en ocasiones armonizan, en ocasiones se complementan".

Dabiz Muñoz, en 'El Hormiguero' / Archivo

Por esta razón, la pareja de Cristina Pedroche expuso que tanto el menú líquido como el menú sólido tienen el mismo precio: "El menú de cocina sólida cuesta 450 euros, y el de cocina líquida costará 450 euros".

Además, compartió que "hemos creado la opción de degustar el menú sólido entero y la mitad del líquido, o el menú líquido entero y la mitad del sólido, por lo que habría pases que solo tendrían parte líquida".

Noticias relacionadas

"DiverXO se caracteriza porque siempre hemos intentado abrir camino y reinventarnos a nosotros mismo", sentenció en la ponencia.