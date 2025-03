Dabiz Muñoz se pronuncia sobre su situación actual con Cristina Pedroche: "Sí, nos hemos separados"

En los últimos días, se ha desatado el interés mediático en torno a la relación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Ambos se conocieron hace ocho años tras un encuentro en un 'showroom' de una marca de deporte, pero ahora no están pasando por su mejor momento.

Desde un inicio de la relación, Pedroche tenía claro que quería pasar el resto de su vida con el reputado cocinero . Muñoz confesó que ella en una de sus primeras citas le comentó que "me dijo que era el hombre de su vida y que nos íbamos a casar". Además, desveló que sus primeros encuentros con ella fueron para ir a hacer deporte juntos por las calles de Madrid.

Actualmente, se han generado muchas especulaciones sobre su relación, ya que Pedroche acudió la semana pasada al programa 'Zapeando' para explicar la situación que está viviendo actualmente.

La modelo y actriz confesó se ha instalado en el domicilio de sus padres, en el barrio madrileño de Vallecas. Una situación muy compleja para ella, ya que se ha mudado sin Muñoz, pareja actual de la actriz, pero sí que lo ha hecho con su hija Laia Pedroche.

Ayer, la revista '¡Hola!' reveló el motivo real por el cual se ha ido sin él a casa de sus padres, en el barrio madrileño de Vallecas: "Se encuentra en transición entre su antigua y su nueva casa".

Por otro lado, la publicación expuso cómo se encuentra Pedroche y Muñoz tras esta situación que están viviendo: "Están fenomenal y el único motivo por el que Dabiz pasa tiempo en el hotel es porque allí tiene su restaurante, lo que requiere su presencia por motivos laborales".

Ahora, los compañeros de Gtres se han encontrado con el cocinero en el aeropuerto y no han dudado en preguntarle cómo se encuentra tanto él como su mujer. Tras varias preguntas, el cocinero ha confirmado que "sí, nos hemos separado".

No obstante, la reportera no sabía si estaba bromeando o no. A continuación, él ha dicho: "Ya te he contestado". Además, ha acabado diciendo que él no habla de su vida personal.