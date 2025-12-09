Dabiz Muñiz, cocinero con cuatro estrellas Michelín, da el truco para que la coliflor no huela

Entre las múltiples disciplinas en las que España sobresale, es innegable que la cocina es una de las más prominentes, poseyendo una gastronomía rica que se encuentra entre las más destacadas del mundo.

Ello ha llevado al país ibérico a ser capaz de gestar numerosos chefs de renombre internacional que, sea dentro del territorio o fuera de él, han sido capaces de hacerse un nombre en el mundo culinario, tal y como es el caso de Dabiz Muñoz, dueño de los restaurantes DiverXO y RavioXO.

Con cuatro estrellas Michelín en su haber, el cocinero madrileño es uno de los referentes de la cocina en la actualidad, tanto que recientemente sacó un cómic titulado 'Las aventuras de Dabiz Muñoz, XO:Time' y que fue presentado en 'El Hormiguero'.

Allí, Muñoz tuvo la oportunidad de conversar con Pablo Motos, quien primeramente le consultó sobre si pudiese viajar en el tiempo para conocer cómo se descubrió una receta, qué escogería, incluso dándole la oportunidad en este contexto hipotético de viajar al futuro y encontrar una receta aún no conocida.

"Me encantaría viajar al pasado sobre todo para ver quién fue y cómo fue el que descubrió o decidió cocinar ciertas cosas. Como, por ejemplo, un percebe. ¿Quién decidió que un percebe se comía? O quién decidió coger unos huevos, abrirlos, batirlos y hacer una tortilla. ¿Quién fue el primero? Habría alguien", respondió.

En ese orden de ideas, Motos bromeó con quién habría sido la persona que pensó que comer una coliflor era una buena idea considerando los fuertes olores que emana, aunque Muñoz le explicó que eso se debe a que "no sabes cocinar bien la coliflor".

"El truco para que la coliflor no huela es no cocinarla de más, porque ese tipo de vegetales, y pasa igual con las coles de Bruselas, sueltan ese olor tan fatídico y fétido cuando se sobrecuecen. Si no lo pasas de cocción, no huele. A mí me gustaría apostarme contigo que yo soy capaz de que te comas una coliflor con gusto", sentenció.