Los cursos que tienes que hacer para que el SEPE te de 600 euros

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) se ha unido a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDADE) para ofrecer una ayuda de 600 euros que beneficiará por igual a las personas que estén en situación de desempleo como a las que tengan trabajo estable.

Único requisito

Solo hay que cumplir un requisito para recibir la ayuda de 600 euros, hay que realizar un curso de formación.

Es una idea puesta en marcha por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

El objetivo de este plan es impulsar la adopción de "nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva".

Según informa el Ministerio de Trabajo, hay que realizar el curso entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de septiembre de 2024.

Cuando haya finalizado el curso se puede proceder a solicitar los 600 euros del 21 de noviembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024.

Cursos

Hay diferentes tipos de cursos que se pueden realizar, desde los que se centran en la Inteligencia Artificial, ciberseguridad, contenidos relacionados con Excel o Microsoft, hasta otros que tienen materia relacionada con el sector aéreo, marítimo o lucha contra incendios.

Algunos ejemplos son el "Certificado de suficiencia de Compensador de agujas náuticas", "Certificado de Suficiencia de Alto Voltaje" o "Habilitación de Director de Seguridad".